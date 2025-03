Bayer Leverkusen unter Schock – Star verkündet Wechselwunsch

Sechs Punkte Rückstand hat Bayer Leverkusen derzeit auf Tabellenführer Bayern München. Bei noch acht verbleibenden Spieltagen scheint die Chance für den amtierenden deutschen Meister auf einen erneuten Titelgewinn wohl eher gering.

Doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht für die „Werkself“. Ein Star-Spieler liebäugelt nun ganz konkret mit einem Abschied von Bayer Leverkusen. Ist er im Sommer weg?

Bayer Leverkusen: Grimaldo will zurück in die Heimat

Neben Florian Wirtz und Granit Xhaka ist Alejandro Grimaldo wohl eines der Gesichter der jüngsten Leverkusener Erfolgsgeschichte. Der Spanier spielt unter seinem Landsmann Xabi Alonso groß auf, ist auf der linken Außenbahn zu einer der besten Spieler seines Fachs gereift. Der Wechsel zu Bayer hat ihm außerdem die lang ersehnte Nominierung für die spanische Nationalmannschaft beschert.

Es scheint, als würde in dieser Beziehung alles passen. Doch wie Grimaldo nun gegenüber „El Periodico“ angekündigt hat, könnte seine Zeit in Leverkusen schon bald enden. Demnach will der 29-Jährige zurück nach Spanien: „Das ist ein Ziel, das ich habe. Ich habe es ganz klar im Kopf, auch Leverkusen weiß das. Ich möchte kurz- bis mittelfristig nach Spanien zurückkehren und die Erfahrung machen, in Spanien zu spielen, es ist schließlich mein Land“.

Barcelona als großes Ziel

Zu welchem Klub es Grimaldo am Liebsten ziehen würde, ist für den Linksfuß indes klar: „Ich bin in La Masia aufgewachsen, es ist der Verein, in dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin, und es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte. Ich erinnere mich an einige Interviews, in denen ich als Kind sagte, dass es mein Traum sei, in die erste Mannschaft von Barcelona zu kommen, und das war immer mein Traum“.

Doch ob sich der finanziell klamm gebeutelte FC Barcelona die Dienste des Edeltechnikers wirklich leisten kann? Grimaldos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027, dementsprechend muss Barca wohl eine stattliche Ablösesumme auf den Verhandlungstisch legen, um den 29-Jährigen von Bayer 04 loszueisen.