Bayer Leverkusen ist Meister – folgt jetzt das gewaltige Echo?

Bayer Leverkusen hat am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga die erste Meisterschaft in der Geschichte des Vereins klargemacht. Mit einem 5:0 gegen Werder Bremen krönte die Werkself die überragende Saison mit dem ersten Titel.

Aus München folgten kurz darauf „Glückwünsche“, aber auch gleichzeitig eine Kampfansage. Das Echo auf die Meisterschaft von Bayer Leverkusen könnte gewaltig sein. Beim FC Bayern München dürfte in diesem Sommer ein größerer Umbruch stattfinden.

Bayer Leverkusen ist Meister – wie reagiert der FC Bayern?

Elf Jahre in Folge war der FC Bayern München nicht zu schlagen, hatte quasi ein Abo auf den Meistertitel. Erst ein Ex-Bayern-Star konnte die Serie stoppen: Xabi Alonso, das Gehirn des Leverkusener Erfolges. Der Spanier hat eine überragende Truppe auf die Beine gestellt und lässt beeindruckenden Fußball spielen.

Bayern-Präsident Herbert Hainer erkannte die Leverkusener Leistung an und ließ sich in einer Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitieren: „Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur historischen ersten Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der Titel geht absolut verdient nach Leverkusen: Es ist der Lohn für eine herausragende Saison und tollen Fußball.“

„Wir werden alles daran setzen, um wieder anzugreifen“

Hainer schob aber gleich eine Kampfansage hinterher: „Das Ziel des FC Bayern lautet nun: Die Schale muss zurück nach München! Wir sehen uns in der neuen Saison.“ Ähnlich klingt es bei Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: „Aber eines steht auch fest: Wir nehmen dies als direkten Ansporn, werden noch härter arbeiten und nicht ruhen, bis die Schale wieder zurück nach München an die Säbener Straße kommt.“ Und auch der Sport-Boss Max Eberl gratuliert und stellt dann klar: „Die Serie des FC Bayern ist gerissen, aber wir werden nun alles daran setzen, um wieder anzugreifen.“

Was das bedeutet, darüber lässt sich nur spekulieren. Beim FC Bayern München steht definitiv ein großer Umbruch bevor. Die bedeutendste Personalie wird der Trainer. Thomas Tuchel geht am Saisonende, doch wer kommt? Der Wunschkandidat wäre Alonso gewesen, doch der hat den Bayern abgesagt.

Nun werden einige andere große Namen gehandelt. Neu auf der Liste ist Zinedine Zidane. Ein echter Hochkaräter. Und auch auf dem Transfermarkt könnte der FC Bayern München in diesem Sommer ordentlich zulangen. Die bittere Niederlage dürfte beim Rekordmeister eine Reaktion auslösen – und die könnte gewaltig ausfallen.