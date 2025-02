Bayer Leverkusen – FC Bayern: DFL verkündet Neuheit! TV-Zuschauer werden es sofort merken

Ein Spitzenspiel, das seinen Namen gerecht wird: Der deutsche Meister Bayer Leverkusen empfängt den aktuellen Tabellenführer und Rekordmeister FC Bayern München (15. Februar, 18.30 Uhr). Fällt schon früh eine Entscheidung im Titelkampf oder wird es danach doch noch spannend?

Da das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern in mehreren Hinsichten unter besonderer Beobachtung steht, wird zur Begegnung auch eine einzigartige Neuerung von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingeführt. Die Fans werden sie direkt bemerken.

Bayer Leverkusen – FC Bayern: Neuerung zum Topspiel

Bei der Partie Bayer Leverkusen – FC Bayern wird erstmals eine Trainerbeobachtungskamera eingesetzt. So sollen die beiden Trainer, Xabi Alonso und Vincent Kompany, während des ganzen Spiels beleuchtet werden. Sie könnten vor allem bei strittigen Entscheidungen oder Toren ihrer Mannschaften eingeblendet werden.

Auch interessant: Sky: Paukenschlag! Top-Kommentator Wolff Fuss macht es offiziell

Mit der Neuerung setzt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) das neue Konzept „Closer to the Game“ um. Ab der kommenden Saison werden die Trainerbeobachtungskameras dann zur Standardausrüstung bei Topspielen sein.

Aber das ist noch nicht alles. Zur nächsten Spielzeit 2025/26 wird es dann unter anderem auch Midweek-Interviews mit den Stars, Highlight-Videos schon während des Spiels, Grußbotschaften von den Spielern an die Fans aus dem Hotel, eine Wahl zum „Player of the Match“ oder eine Kamera im Mannschaftsbus bei der Anreise und im Kabinentrakt geben.

Spannendes Konzept für 1. und 2. Liga

Während es in der Bundesliga für 15 Topspiele, bei denen der FC Bayern und Bayer Leverkusen sicherlich dazugehören werden, geplant ist, soll das neue Konzept auch bei fünf Partien der 2. Liga angewendet werden. Hier könnten dann die Traditionsvereine wie Schalke 04, HSV oder Köln infrage kommen, falls sie nicht in die Bundesliga aufsteigen sollten.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Neuerungen hören sich sicherlich spannend an und sollen den Fans noch mehr Einblicke in die Welt ihrer Fußballstars geben. Nach dem Gipfeltreffen wird sich dann zeigen, wie der Testlauf in der Fußball-Bundesliga funktioniert hat.