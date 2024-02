FC Arsenal – FC Liverpool im Live-Ticker: Stadion brennt! Was ein Auftakt

Was ein Kracher-Duell in der Premier League! Am Sonntagnachmittag kommt es in London zum Spitzenspiel zwischen Arsenal und Liverpool.

Die „Gunners“ belegen den 3. Platz und wollen mit einem Sieg näher an die „Reds“ heranrücken. Das Team von Jürgen Klopp hingegen will seine Tabellenführung mit einem Sieg ausbauen. Kann Liverpool bei Arsenal einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gehen?

Arsenal – Liverpool im Live-Ticker

Das Spiel zwischen Arsenal und Liverpool elektrisiert nicht nur die Menschen auf der Insel, sondern Fußballfans in ganz Europa. Speziell deutsche Fußball-Liebhaber schauen ganz genau hin. Nach dem angekündigten Anfield-Aus von Jürgen Klopp zum Saisonende sind die Fans ganz besonders interessiert, wie der Star-Trainer seine letzte Spielzeit in Liverpool abschließen wird.

Alle Infos zum Premier-League-Kracher zwischen Arsenal und Liverpool erhältst du hier im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Arsenal – Liverpool 1:0 (-:-)

Tore: 1:0 Saka (14.)

21. Minute: Hier spielen bislang nur die „Gunners“! Mit aggressivem Gegenpressing, für das eigentlich Klopps Team bekannt ist, erobert Arsenal tief in der gegnerischen Hälfte den Ball. Ödegaards Abschluss von der Strafraumkante wird so gerade noch von einem Liverpooler Abwehrspieler geblockt.

14. Minute: Tor für Arsenal!

Ödegaard schickt Havertz mit einem Sahnepass auf die Reise in den Liverpooler Strafraum. Der deutsche Nationalspieler scheitert am glänzend parierenden Alisson, ehe Saka zum verdienten 1:0 abstaubt.

11. Minute: Was eine irre Anfangsphase! Erst kombiniert Liverpool sich sehenswert vors Arsenal-Tor, und sofort folgt der blitzschnelle Konter. Martinelli schaltet auf der linken Außenbahn den Turbo ein und enteilt seinem Gegenspieler. Seine scharfe Flanke verpasst Saka 5 Meter vor dem Tor nur um Zentimeter. Erste große Chance des Spiels!

5. Minute: Hier steht Topspiel drauf, und hier steckt Topspiel drin! Was ein wilder Auftakt im Emirates! Arsenal legt los wie von der Tarantel gestochen, vor allem Saka macht auf der rechten Seite ordentlich Betrieb und brachte den Ball bereits mehrmals gefährlich vors Tor der Gäste. Das Stadion brennt, Mega-Stimmung im Norden Londons!

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

17.00 Uhr: Noch 30 Minuten, dann geht’s endlich los im Londoner Norden! Arsenal oder Liverpool – wer kann das Spitzenspiel der Premier League für sich entscheiden? Gleich wissen wir mehr.

16.19 Uhr: Die Ausgangslage vor dem Topspiel ist klar. Für Arsenal ist verlieren verboten. Mit einer Niederlage würde der Rückstand der Londoner auf Platz 1 auf 8 Punkte wachsen. Das wäre zwar noch keine endgültige Entscheidung im Titelkampf – doch es wäre ein enormer Abstand, den die „Gunners“ dann aufholen müssten.

Liverpool hingegen würde sich über diese Vergrößerung des Vorsprungs sehr freuen. Mit einem Sieg würde das Team von Jürgen Klopp einen der ärgsten Verfolger distanzieren.

Morgen Abend spielt dann noch Manchester City beim FC Brentford. Die „Citizens“ haben genau wie Arsenal aktuell 46 Punkte – allerdings ein Spiel weniger.

16.06 Uhr: Die Bilanz von Jürgen Klopp gegen den FC Arsenal kann sich sehen lassen. Von 17 Aufeinandertreffen in der Premier League gewannen die „Reds“ unter Klopp neun Partien. Sechs Spiele endeten unentschieden. Und nur zwei Mal konnten die „Gunners“ sich durchsetzen.

16.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Topspiel in der Premier League zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.