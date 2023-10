ARD mit Mega-News! Sender stellt Programm für Fußball-Fans um

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die die Partie zwischen Deutschland und Mexiko in der Nacht zum Mittwoch (18. Oktober) um 2 Uhr deutscher Zeit nicht schauen können. Die ARD hat sich für diese Zuschauer etwas einfallen lassen.

Das zweite Testspiel unter Deutschlands neuem Fußball-Trainer Julian Nagelsmann wird vom ARD übertragen, allerdings werden wohl kaum viele Fans aufgrund der späten Uhrzeit einschalten. Deshalb gibt es für diese die Partie zum Frühstück in voller Länge und als Zusammenfassung.

ARD mit Mega-News für Fußball-Fans

Solche Uhrzeiten kennen eigentlich nur die Fans, die die NFL oder NBA schauen. Um 2 Uhr läuft die Partie zwischen dem DFB-Team und Mexiko. Viele müssen morgen zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule. Die Zeitverschiebung zum Austragungsort Philadelphia beträgt sechs Stunden. Der Anstoß findet dort also um 20 Uhr statt – Primetime im TV. Hier in Deutschland gibt es für die meisten allerdings kaum Möglichkeiten, so spät noch wach zu bleiben. Daher kommt die ARD diesen Fußball-Fans entgegen.

Trotz der nächtlichen Übertragung können die DFB-Fans das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko noch in voller Länge zu sehen. Das Erste zeigt die Partie in Philadelphia ab 9 Uhr zeitversetzt noch einmal, das verkündete der Sender am Dienstag (17. Oktober).

Bereits zuvor kann das komplette Spiel im Re-live oder eine Zusammenfassung auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Die Live-Übertragung startet im Ersten um 1.45 Uhr und ist auch im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Mexiko – Deutschland im Re-Live bei ARD

Die Sportschau bietet ab Anstoß auch eine Audio-Vollreportage an, also eine Live-Reportage zum Hören ohne Unterbrechungen. Der Stream ist in der Audiothek, in der ARD-App, im Web und auf den Smart Speakern zu finden.

Nach seinem erfolgreichen Debüt als Bundestrainer beim 3:1-Sieg der DFB–Elf gegen die USA steht für Julian Nagelsmann das zweite Testspiel gegen Mexiko an. Das Länderspiel-Jahr endet im November mit Partien gegen die Türkei und Österreich.