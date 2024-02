Andreas Brehme: Traurige Nachricht! Weltmeister von 1990 ist tot

Traurige Nachricht! Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag (20. Februar).

„In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen“, zitiert die dpa aus Schaefers Mitteilung.

Andreas Brehme: Weltmeister von 1990 gestorben

Der deutsche Fußball trauert um einen der WM-Helden von 1990. Bei der Weltmeisterschaft in Italien erzielte Brehme den goldenen Treffer beim 1:0-Sieg im WM-Finale gegen Argentinien. Mit insgesamt drei Turnier-Treffern und drei Vorlagen war der Linksverteidiger einer der wichtigsten Spieler auf dem Weg zum WM-Titel 1990.

Brehme absolvierte 86 Spiele (8 Tore, 12 Vorlagen) für Deutschland. Sein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft war der WM-Titel 1990. Während seiner aktiven Karriere spielte er für den 1. FC Saarbrücken (38 Spiele), 1. FC Kaiserslautern (319 Spiele), den FC Bayern München (80 Spiele), Inter Mailand (155 Spiele) und Real Saragossa (21 Spiele).

1998 war er Teil der legendären Meister-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die als einzige Mannschaft als Aufsteiger sofort den Titel gewann. Zudem wurde er 1987 mit dem FC Bayern München Deutscher Meister, 1996 mit Lautern Pokalsieger, 1989 italienischer Meister und 1991 Uefa-Cup Sieger mit Inter Mailand.

FC Bayern „zutiefst erschüttert“

Sein Ex-Klub FC Bayern München schrieb bei „X“ (ehemals: Twitter): „Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten – als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen. Er wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Ruhe in Frieden, lieber Andi!“

Brehme hinterlässt seine Lebensgefährtin Susanne und seine zwei Söhne aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Pilar.