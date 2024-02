Andreas Brehme gestorben – DIESEN Moment wird Fußball-Deutschland niemals vergessen

Fußball-Deutschland ist in tiefer Trauer. Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Der Weltmeister von 1990 erlitt in der Nacht zu Dienstag einen Herzstillstand, wie seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer bestätigte.

Andreas Brehme zählte zu den ganz Großen in Fußball-Deutschland und schoss sich mit einem Tor für immer in die Herzen der deutschen Fußballfans. Sein Siegtreffer im WM-Finale 1990 gegen Argentinien ist bis heute unvergessen.

Andreas Brehme schoss sich in die Geschichtsbücher

Helmut Rahn, Gerd Müller, Andreas Brehme und Mario Götze – diese vier Namen wird jeder deutsche Fußballfan kennen. Es sind die vier Siegtorschützen aus den WM-Finals der deutschen Nationalmannschaft.

1954 war es Rahn, 1974 Gerd Müller und 1990 eben jener Andreas Brehme, der Deutschland zum dritten WM-Titel schoss. Bei der Revanche gegen Argentinien trat Brehme in der 85. Minute an den Elfmeterpunkt. Der Verteidiger blieb cool und traf ins linke untere Eck. Elfmeterkiller Sergio Goycochea war geschlagen, ganz Deutschland jubelte. Brehme, der schon 1986 bei der 2:3-Finalpleite gegen Argentinien dabei war, schoss Deutschland zum WM-Titel.

Das könnte dich auch interessieren:

Es ist ein Moment, der in die Geschichte des Fußballs eingegangen ist. Bis heute erinnern sich die Menschen gerne zurück daran. Brehme ist einer von vier WM-Siegtorschützen in der Geschichte Deutschlands. Das macht ihn unvergessen.

Fußball-Deutschland trauert

Dementsprechend groß ist auch die Anteilnahme an seinem Tod. Sein Ex-Verein FC Bayern München schrieb: „Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten – als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen. Er wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Ruhe in Frieden, lieber Andi!“

Unzählige weitere Profi-Fußballklubs meldeten sich nach dem Tod von Andreas Brehme zu Wort, huldigten dem WM-Siegtorschützen von 1990 und sprachen ihre Anteilnahme aus.