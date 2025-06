Albanien – Serbien: Brisante WM-Quali! Ultras greifen zu drastischer Maßnahme

Kaum eine Begegnung bei dieser WM-Qualifikation sorgt so sehr für Brisanz wie das Duell zwischen Albanien und Serbien (7. Juni, 20.45 Uhr). Beide Länder sind politisch seit Jahrzehnten schon verfeindet. Das wirkt sich natürlich auch auf sportlicher Ebene aus.

So kam es in der Vergangenheit schon zu einigen Spielen zwischen Albanien und Serbien. Dort eskalierte es nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Für die beiden brisanten Spiele haben beide Verbände entschieden, dass keine Auswärtsfans anreisen können. Deshalb greifen die Ultras jetzt zu einer drastischen Maßnahme.

Albanien – Serbien: Ultras boykottieren WM-Quali

Wenn Albanien gegen Serbien spielen wird, fehlt es an lautstarker Unterstützung auf beiden Seiten. Bei den Serben liegt es daran, dass keine Auswärtsfans zugelassen sind – so wird es auch beim Heimspiel im Oktober der Fall sein. Bei den Albanern fehlt die Fangruppierung TKZ, die seit mehr als 21 Jahren für Stimmung bei den Länderspielen sorgt.

Die aktive Fanszene hat sich entschieden, die Mannschaft nicht zu unterstützen. Es ist das erste Mal seit der Gründung, dass die Gruppe zu solch einer Maßnahme entscheidet, heißt es in einem Statement.

Beide Fußball-Verbände haben sich vorab dazu entschieden, dass keine Gästefans zugelassen sind. Grund dafür ist die politische Spannung zwischen den beiden Nachbarländern Europas. So sollen Ausschreitungen und Auseinandersetzungen auf den Tribünen vermieden werden. In der Vergangenheit knallte es nämlich immer wieder.

„Unfair und inakzeptabel“

Und ein weiterer Grund für den Boykott der TKZ ist eine etwas ungewöhnliche Ticketvergabe vom albanischen Verband für das Spiel zwischen Albanien und Serbien. So wurden die Eintrittskarten per Losverfahren vergeben. Die Fangruppierung nennt dieses Vorgehen „unfair und inakzeptabel“.

Und weiter heißt es in der Stellungnahme: „Die Absurdität dieses Spiels liegt in der anhaltenden Heuchelei der FSHF (der albanische Fußballverband, Anm. d. Red.), die Inklusion predigt, aber in Wirklichkeit echte Fans ausschließt, diejenigen, die die Nationalmannschaft seit mehr als 21 Jahren verfolgen.“

Die Begegnung sorgt also bereits jetzt für Aufregung. Wie es dann wohl erst auf dem Platz ablaufen wird? Dass es hitzig zugehen wird, bleibt wohl außer Frage. Bleibt nur abzuwarten, wer sich drei wichtige Punkte im Kampf um die WM-Teilnahme sichern wird.