FC Bayern München – RB Leipzig im Live-Ticker: Elfmeter-Schock, Fritz pfeift Abseits

Zum Abschluss des 21. Bundesliga-Spieltags kommt es zur Kracher-Partie FC Bayern München – RB Leipzig.

In der Partie zwischen Bayern und Leipzig empfängt der Spitzenreiter den Tabellenzweiten.

FC Bayern München – RB Leipzig im Live-Ticker

Kann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den nächsten Sieg einfahren? Oder ärgert Julian Nagelsmann mit seinem Team die Münchner?

Alle Infos zum Spiel Bayern – Leipzig im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bayern – Leipzig 0:0 (0:0)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich – Thiago, Goretzka – Gnabry (60. Coutinho), Lewandowski, Müller

Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Nkunku, Laimer, Adams, Angelino, Sabitzer, Olmo – Werner

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 09.02.2020, 18 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Marco Fritz, Korb

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

63. Minute: WERNER! Kaum zu glauben, aber die Leipziger Führung ist jetzt überfällig. Nkunku wird auf die Reise geschickt und flankt scharf vor das Tor. Werner steht komplett blank und bringt das Kunststück fertig, den Ball vorbeizuschieben. Unfassbar!

60. Minute: Erster Wechsel. Bei den Bayern ersetzt Philippe Coutinho Serge Gnabry.

58. Minute: Jetzt kassiert auch Bayern eine Karte: Kimmich legt Werner. Taktisches Foul. Gelb.

55. Minute: Kein Elfmeter, richtige Entscheidung. Lewandowski stand im Abseits, bevor er von Upamecano gelegt wurde.

54. Minute: Elfmeter für die Bayern! Oder doch nicht? Fritz steht im Kontakt mit den Videoassistenten.

52. Minute: Jetzt geht es hin und her: RB kontert über Werner, der verliert jedoch den Ball. Dann Gnabry für die Bayern – auch ohne Erfolg.

50. Minute: Upamecano kassiert nach einem Foulspiel an Müller Gelb. Den folgenden Freistoß bringt Kimmich in den Strafraum, Sabitzer ist aber zur Stelle.

49. Minute: Was ist denn hier jetzt los? Boatengs Klärungsversuch geht in die Hose, Neuer kommt gegen Werner zu spät und das Tor ist leer. Zum Glück für die Bayern ist Alaba aber da und kann zur Ecke klären.

46. Minute: Und Sabitzer gleich mit der Riesenchance, den Spielverlauf hier komplett auf den Kopf zu stellen! Mit etwas Glück bricht RB über rechs durch, Adams Schussversuch kann Boateng noch blocken, aber dann kommt Sabitzer völlig frei zum Schuss, befördert die Kugel aber über den Querbalken. Das muss das 0:1 sein!

Wiederanpfiff!

Halbzeit: Marco Fritz pfeift zum Pausentee. Die Bayern sind hier klar das dominante Team, kamen aber mit Ausnahme der Lewandowski-Chance noch nicht zwingend genug vor das gegnerische Tor. RB ist damit weiter im Rennen und konnte sich in den vergangenen Minuten auch etwas freischwimmen.

45.+1 Minute: Dann ist Pause!

43. Minute: Leipzig jetzt etwas mutiger.

39. Minute: Und das war sie, die erste Riesen-Chance für die Bayern! Lewandowski ist nach einer Flanke da und bringt den Ball aufs Tor. Mit gaaaaanz viel Dusel verhindert Upamecano den Einschlag.

36. Minute: Davies setzt erneut zum Sturmlauf an, Laimer weiß sich nur mit einem Foul zu helfen. Es gibt die erste Gelbe Karte.

33. Minute: Pavard und Davies machen es auf den Außen bisher sehr gut. Diesmal ist es Pavard, der mit seiner Flanke Thiago findet. Der Spanier versucht es mit einem Schlenzer, bleibt aber an einem Leipziger hängen.

30. Minute: RB kommt immer besser rein. Klostermanns Flanke kann Boateng in allerhöchster Not vor dem herbeigerauschten Nkunku klären. Wichtig!

25. Minute: Thiago und Gnabry hebeln mit einem Doppelpass fast die komplette Leipziger Hintermannschaft aus. Gnabry gibt flach in die Mitte, über Umwege landet der Ball bei Lewandowski und der holt zumindest eine Ecke heraus.

24. Minute: Jetzt zum ersten Mal RB! Sabitzer passt raus auf Werner, der Maß nimmt, aber das Tor knapp verfehlt. Ein Lebenszeichen!

23. Minute: Kurzer Schreckmoment für Leipzig: Werner liegt nach einem Tackling von Kimmich am Boden. Es geht aber weiter.

22. Minute: RB ist jetzt etwas besser im Spiel und näher dran am Gegner. Den Ball bekommen sie bislang aber noch viel zu selten.

21. Minute: Klostermann behält gegen den mit dem Rücken zum Tor stehenden Goretzka die Oberhand.

17. Minute: Davies macht hier auf seiner linken Seite mächtig Alarm. Bisher kommt der letzte Pass allerdings nicht an.

15. Minute: Parallel zu diesem Topspiel wurde übrigens das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Leipzig ist bekanntlich raus, die Bayern aber noch dabei. Auf wen sie treffen, erfährst Du >>HIER<<!

14. Minute: Neuer scheint Mitleid mit dem Tabellenzweiten zu haben und lädt ihn mit einem schlechten Abspiel ein. Sabitzers Schuss aus der zweiten Reihe ist letztlich aber ungefährlich.

12. Minute: Die Standards verpuffen bisher zwar, trotzdem hat Leipzig hier mächtig Probleme und kommt kaum zu Entlastungsangriffen. Wie lange geht das gut?

11. Minute: Wieder die Bayern! Davies tankt sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe findet erst einmal keinen Abnehmer. Dann ist Müller da, legt ab auf Goretzka, der entscheidend gestört wird. Fünfte Ecke für die Hausherren.

10. Minute: Kimmich mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld. Müller kann den Ball nicht aufs Tor bringen.

5. Minute: Bayern spielt die erste Ecke kurz auf Thiago, der abzieht und Gulacsi zur ersten Parade zwingt. Wieder Ecke – die jedoch nichts einbringt.

4. Minute: RB kombiniert sich mit direkten Pässen schnell aus der eigenen Hälfte, aber Davies zieht einen Sprint an und erläuft den Ball. Es gibt Applaus vom Publikum. Nicht gerade langsam, der 19-jährige Kanadier.

2. Minute: Erster Vorstoß der Bayern: Pavard flankt von rechts, in der Mitte trifft Goretzka den Ball aber nicht richtig.

Anpfiff: Der Ball rollt!

17.58 Uhr: Und jetzt geht es auf den Rasen. Das Topspiel kann steigen, ganz Fußball-Deutschland schaut an diesem Abend nach München.

17.55 Uhr: Die Mannschaften stehen im Tunnel, die Spannung steigt!

17.45 Uhr: Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff. Fällt hier und heute in der Allianz Arena die vielzitierte Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft.

17.22 Uhr: Und noch eine, zumindest kleine, Überraschung: Mit Dani Olmo und Angelino stehen die beiden spanischen Neuzugänge in der Startelf. Bei den Bayern hingegen ist alles wie erwartet.

17.18 Uhr: Die Psychospielchen gehen schon vor Anpfiff los. RB Leipzig hat sich extrem viel Zeit mit der Aufstellung gelassen. Beim genaueren Blick darauf wird klar, warum: Denn interpretieren wir es richtig, lässt Nagelsmann mit einer Dreierkette spielen, davor bietet er sechs Mann auf und Timo Werner als alleinige Spitze. Durchaus überraschend.

17.15 Uhr: Und jetzt ist auch bekannt, für welche elf Spieler sich Julian Nagelsmann entschieden hat:

Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Nkunku, Laimer, Adams, Angelino, Sabitzer, Olmo – Werner

17 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Hansi Flick schickt folgende Mannschaft ins Rennen:

Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies – Kimmich – Goretzka, Thiago – Müller, Gnabry – Lewandowski

15.13 Uhr: In weniger als drei Stunden rollt in München der Ball. Können die Bayern mit einem Sieg gegen Leipzig ein riesiges Ausrufezeichen setzen und einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen? Oder kann Leipzig die Münchner ärgern?

Sonntag, 9. Februar, 11.23 Uhr: Das Orkantief Sabine, das heute Nachmittag über Deutschland hinwegfegen soll, hat erste Auswirkungen auf den Profifußball. Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Eigentlich hätte das Derby um 15.30 Uhr stattfinden sollen.

12.55 Uhr: Wir wollen einen Blick auf die personelle Lage werfen. Bei den Bayern fehlen die Langzeitverletzten Ivan Perisic, Niklas Süle und Javi Martinez. Die zuvor lange angeschlagenen Kingsley Coman und Lucas Hernandez sollten hingegen wieder zur Verfügung stehen. Bei den Leipzigern muss Coach Nagelsmann auf Kevin Kampl, Ibrahima Konaté und Willi Orban verzichten. Im Gegensatz zur Pokal-Pleite in Frankfurt unter der Woche sollte Timo Werner wieder in der Startelf stehen.

10.39 Uhr: Neun Mal trafen Bayern und Leipzig bisher in Pflichtspielen aufeinander. Sechs Mal gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Einmal gewannen die Leipziger. Und zwei Partien endeten unentschieden. Im Hinspiel gab’s ein 1:1. Robert Lewandowski (3.) brachte die Bayern in Führung. Emil Forsberg (45.) glich für Leipzig aus.

8.54 Uhr: Vor wenigen Wochen lagen die Leipziger noch komfortabel an der Tabellenspitze. Doch dann verloren die „Bullen“ 0:2 gegen Eintracht Frankfurt und kamen gegen Borussia Mönchengladbach nur zu einem 2:2. Die Bayern hingegen starteten perfekt in die Rückrunde und zogen derweil an den Leipzigern vorbei. Erobert RB am Sonntagabend die Tabellenführung zurück?

Samstag, 8. Februar, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.