FC Bayern München – RB Leipzig im Live-Ticker: Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Zum Abschluss des 21. Bundesliga-Spieltags kommt es zur Kracher-Partie FC Bayern München – RB Leipzig.

In der Partie zwischen Bayern und Leipzig empfängt der Spitzenreiter den Tabellenzweiten.

FC Bayern München – RB Leipzig im Live-Ticker

Kann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den nächsten Sieg einfahren? Oder ärgert Julian Nagelsmann mit seinem Team die Münchner?

Alle Infos zum Spiel Bayern – Leipzig im Live-Ticker!

Bayern – Leipzig -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka, Thiago – Müller, Gnabry – Lewandowski

Leipzig: Gulacsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Adams – Sabitzer, Nkunku – Schick, Werner

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 9.2.2019, 18 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Marco Fritz

12.55 Uhr: Wir wollen einen Blick auf die personelle Lage werfen. Bei den Bayern fehlen die Langzeitverletzten Ivan Perisic, Niklas Süle und Javi Martinez. Die zuvor lange angeschlagenen Kingsley Coman und Lucas Hernandez sollten hingegen wieder zur Verfügung stehen. Bei den Leipzigern muss Coach Nagelsmann auf Kevin Kampl, Ibrahima Konaté und Willi Orban verzichten. Im Gegensatz zur Pokal-Pleite in Frankfurt unter der Woche sollte Timo Werner wieder in der Startelf stehen.

10.39 Uhr: Neun Mal trafen Bayern und Leipzig bisher in Pflichtspielen aufeinander. Sechs Mal gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Einmal gewannen die Leipziger. Und zwei Partien endeten unentschieden. Im Hinspiel gab’s ein 1:1. Robert Lewandowski (3.) brachte die Bayern in Führung. Emil Forsberg (45.) glich für Leipzig aus.

8.54 Uhr: Vor wenigen Wochen lagen die Leipziger noch komfortabel an der Tabellenspitze. Doch dann verloren die „Bullen“ 0:2 gegen Eintracht Frankfurt und kamen gegen Borussia Mönchengladbach nur zu einem 2:2. Die Bayern hingegen starteten perfekt in die Rückrunde und zogen derweil an den Leipzigern vorbei. Erobert RB am Sonntagabend die Tabellenführung zurück?

Samstag, 8. Februar, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.