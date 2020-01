FC Bayern München im Live-Ticker: DIESE Liste schockiert die Bayern-Fans

Das Geschehen rund um den FC Bayern München im Live-Ticker: Wie geht es weiter um Thomas Müller und Co.?

München. Der FC Bayern München hat eine turbulente Hinrunde hinter sich. Und auch das Jahr 2020 beginnt spektakulär.

Die Verpflichtung von Keeper Alexander Nübel, die große Verletzungs-Misere, der Transfer-Zoff zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic – beim FC Bayern München ist ganz schön was los.

Verpflichtet der FC Bayern München im Januar noch einen neuen Spieler? Werden die angeschlagenen Stars rechtzeitig zum Rückrunden-Auftakt fit?

7.28 Uhr: Allmählich werden die ersten Bayern-Fans nervös, wenn sie auf die Vertrags-Situation einiger Leistungsträger schauen. Denn im kommenden Jahr laufen die Arbeitspapiere vieler wichtiger Bayern-Stars aus. Das Ungewöhnliche: Die Münchner sind eigentlich bekannt dafür, dass sie rechtzeitig mit ihren wichtigen Spielern verlängern. Planungssicherheit war dem FCB immer sehr wichtig.

Doch aktuell schweben viele Fragezeichen über dem FCB-Personal. Bei sechs Leistungsträgern laufen die Verträge im Juni 2021 aus. Wenn die Bayern nicht bald mit ihnen verlängern, drohen die Münchnern ablösefreie Abgänge. Um diese Spieler geht’s:

David Alaba

Thiago

Thomas Müller

Manuel Neuer

Javi Martinez

Jerome Boateng

6.54 Uhr: Gute Nachrichten aus dem Bayern-Lazarett. Serge Gnabry absolvierte gestern bereits wieder Einheiten mit dem Ball. Der Flügelflitzer hatte wegen Achillessehnen-Problemen beim Trainingslager in Katar einige Einheiten nicht absolvieren können. Bei hundert Prozent ist der 24-Jährige aber noch nicht. Ein Einsatz am Sonntag in Berlin wirkt unwahrscheinlich.

6.21 Uhr: Sehen wir Thomas Müller etwa demnächst wieder im DFB-Trikot? Einem Bericht des „kicker“ zufolge soll U12-Bundestrainer Stefan Kuntz darüber nachdenken, Müller für die Olympischen Spiele in Tokio zu nominieren. „Wenn man ganz viel träumen mag, wäre das natürlich eine coole Sache“, sagt Müller bei Sport1. Kuntz sagte der „Welt“: „Seit Tagen werden schon diverse Spieler in der Öffentlichkeit gehandelt. Ich kann und werde mich nicht an den Spekulationen beteiligen. Fakt ist, dass ich die vergangenen Tage für viele Gespräche mit Vereinen genutzt habe. Bis zu den Spielen ist noch fast ein halbes Jahr Zeit.“

Dienstag, 14. Januar, 6.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Bayern-News-Ticker. Hier versorgen wir dich heute mit allen Infos rund um den FC Bayern München.