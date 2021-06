Mit DIESEN SUP-Boards machst du die Gewässer unsicher

Der Sommer kann kommen: SUP-Boards gibt es in den buntesten Farben und Designs.

Stand-up-Paddling hat sich von der grauen Maus des Wassersports plötzlich zu einem unfassbar großen Trend entwickelt. Überall auf den Gewässern, ob auf dem See, dem Meer oder dem Kanal – immer mehr Menschen trauen sich auf ein SUP-Board und lassen sich von dem Wasser treiben. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach SUP-Boards aus diesem Grund exponentiell gewachsen ist.

Wir verraten dir, welche Stand-up-paddling-Boards gerade die besten sind. Außerdem geben wir dir einige Tipps an die Hand und zeigen, worauf du beim Kauf unbedingt achten solltest.

Die besten SUP-Boards

Stand-up-paddle-Boards gibt es in den verschiedensten Farben und Designs. Zu den derzeit beliebstesten gehören mit Abstand aufblasbare SUP-Boards. Diese glänzen durch einfachen Transport, schnelles Auf- und Abbauen sowie unkomplizierteres Verstauen. Zum Aufpumpen eines SUP-Boards benötigst du fünf bis zehn Minuten. Glücklicherweise sind bei den meisten Stand-up-paddle-Boards bereits Luftpumpen dabei.

Außerdem gibt es zu den meisten SUP-Boards eine Tragetasche, Reparatur-Tools, Paddel und Gurte. So bist du direkt gut ausgestattet und kannst nach Erhalt deiner Bestellung direkt lospaddeln. Preislich gibt es bei SUP-Boards tatsächlich Unterschiede. Bei Amazon reicht die Preisspanne von 300 bis 800 Euro. Das liegt in erster Linie an der Menge der Ausstattung, die dem SUP-Board beigelegt ist.

Die besten Accessoires für SUP-Boards

Zwar kommen SUP-Boards meist schon mit allerhand Ausstattung daher, wer aber dennoch etwas nachrüsten möchte, findet im Internet viele Möglichkeiten. Eine wasserdichte Tasche hält beim Paddeln die Wertsachen trocken, ein kleines Täschchen für Handy und Co. schützt Elektrogeräte vor Wasser. Für manch einen interessant: Schwimmschuhe, falls man doch mal baden geht. Auf die kann im Notfall aber auch verzichtet werden. Viele Paddler stehen besockt oder barfuß auf den Boards. Tragegurte sind auch keine schlechte Idee, da SUP-Boards gut und gerne um die 15 Kilogramm wiegen können.

SUP-Boards: Passt der Wassersport zu mir?

Viele Menschen stehen vor der Frage, ob sich ein SUP-Board für sie überhaupt lohnen würde. Wir sagen: Ja! Wenn du ein Gewässer in unmittelbarer Nähe hast und das Wasser liebst, wirst du dich von deinem SUP-Board fast gar nicht mehr trennen wollen. Folgende Gründe sprechen für den Kauf eines SUP-Boards.

Die Stille: Wer dem Alltagsstress entfliehen möchte, findet auf einem Stand-up-paddle-Board mit großer Wahrscheinlichkeit die richtige Portion Ruhe. Eine gemütliche Runde über das Wasser lässt dich abschalten. Gerade für diejenigen, die sich im Stadttrubel ab und an etwas überfordert fühlen, ist die Flucht auf das SUP-Board pure Entspannung. Natur: Wann schipperst du schon mal ganz gemütlich auf dem Wasser und kannst den Vögeln, dem Rauschen des Flusses und der Natur so richtig Aufmerksamkeit schenken? Recht selten, oder? Kaum ein anderer Sport ist so naturverbunden wie das Stand-up-Paddling. Sport: Das Fahren mit SUP-Boards ist zwar nicht der anstrengendste Sport auf dem Planeten, trotzdem trainiert Stand-up-Paddeln ganz nebenbei den ganzen Körper. Kraft, Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer werden immer wieder herausgefordert. Gerade für Arme und Schultern revanchiert sich eine SUP-Tour mit Muskelkater. Und das fühlt sich richtig gut an.

SUP-Board kaufen: Darauf musst du achten

Grundsätzlich gibt es beim Kauf von SUP-Boards nur einiges bei der Größe zu beachten. Viel falsch machen kann man beim Kauf eines Stand-up-paddling-Boards nämlich tatsächlich nicht, wenn man sich an folgende Regeln hält:

Für Einsteiger sollte die Breite eines SUP-Boards zwischen 32 und 34 Inch sein. So gewährleistest du den idealen Halt auf dem Brett. Je schmaler, desto wackeliger wird die Angelegenheit. Je länger ein SUP-Board, desto schneller ist es. Amateuren empfehlen wir zwischen 10 und 13 Inch Länge. Eine Dicke von 6 Inch ist optimal. Für Leichtgewichtige unter 60 Kilogramm sind auch 4 Inch ausreichend.

