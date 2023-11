Die besten Sparduschköpfe – und wann man den Duschkopf unbedingt austauschen sollte

Wusstest du, dass man im Durchschnitt circa 31.000 Liter Wasser pro Jahr beim Duschen verbraucht? Das ist eine ganze Menge. Und die geht natürlich ins Geld.

Aber aufs regelmäßige Duschen verzichten, um Geld zu sparen? Das wollen wohl die wenigsten. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, um eine Menge Geld zu sparen, ohne, dass man auf das warme Nass verzichten muss. Des Rätsels Lösung: Sparduschköpfe.

Welcher Sparduschkopf ist der beste?

Wer sich einen solchen anschaffen möchte, sollte allerdings einiges beachten. Denn im schlimmsten Fall gibst du dein Geld für einen Duschkopf aus, der den Betrag auf deiner Rechnung am Ende gar nicht schrumpfen lässt. Heißt also, du solltest dich vor dem Kauf eine Sparduschkopfes gut informieren. Dafür bieten sich neben Verkaufsgesprächen in Baumärkten und Co. auch Vergleiche an, die du online finden kannst. Stiftung Warentest beispielsweise hat 20 Sparduschköpfe gegenübergestellt und herausgefunden, mit welchem Produkt du wirklich deinen Wasserverbrauch reduzieren und bares Geld sparen kannst.

Bei dem Vergleich gibt es gleich sechs Duschköpfe, die mit der Gesamtnote 1,9 abschneiden. Sie bekommen also das Siegel „Gut“ von Stiftung Warentest und überzeugen dabei sowohl in ihrer Funktion als auch in ihrer Handhabung und Haltbarkeit. Einige der Testsieger möchten wir dir hier genauer vorstellen.

Grohe Vitalio SmartActive 130 Cube

Preis: 50,05 Euro

Da gibt es beispielsweise den „Grohe Vitalio SmartActive 130 Cube“. Der „Sparduschkopf“-Testsieger ist nicht nur wassersparend, sondern will auch noch mit seinem Anti-Kalk-System punkten. Bei dem Sparduschkopf kannst du zwischen drei Strahlarten wählen. Nach Angaben des Herstellers hat der Sparduschkopf eine maximale Durchflussmenge von 8,2 Litern pro Minute – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Grohe Vitalio Start 100 Handbrause

Preis: 22,90 Euro

Ebenfalls von der Firma Grohe hat die Stiftung Warentest den Sparduschkopf „Vitalio Start 100“ mit 1,9 bewertet. Anders als der SmartActive 130 Cube hat die wassersparende Handbrause allerdings nur zwei Strahlarten. Der Hersteller gibt eine maximale Durchflussmenge von 5,5 Litern pro Minute an – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Hansa Hansabasicjet Eco

Preis: 27,62 Euro

Die Hansa-Brause „Hansabasicjet Eco“ hat von Stiftung Warentest ebenfalls die Note 1,9 bekommen. Überzeugt hat der Sparduschkopf vor allem in punkto Haltbarkeit. Pro Minute gibt die Firma eine maximale Durchflussmenge von 9 Litern an – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Hansgrohe Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart

Preis: 31,98 Euro

Der „Hansgrohe Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart“-Sparduschkopf hat sich bei Stiftung Warentest ebenfalls die Note Gut gesichert. Der Sparduschkopf bietet drei Strahlarten und hat eine maximale Durchflussmenge von 8,6 Litern pro Minute – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Sparduschkopf: Wie funktioniert das eigentlich?

Das oberste Ziel eines Sparduschkopfes ist es also, Wasser zu sparen. Doch wie genau funktioniert das eigentlich? Hersteller arbeiten mit unterschiedlichen Techniken, damit am Ende weniger Wasser pro Minute aus deinem Duschkopf kommt. So gibt es beispielsweise Sparduschköpfe mit einer Durchflussbegrenzung. Eine Querschnittsverengung sorgt dafür, dass du pro Minute weniger Liter verbrauchst.

Eine andere Möglichkeit ist Düsentechnik. Dabei wird das Wasser durch eine oder mehrere Düsen geleitet, so dass es sich fein verteilt und am Ende weniger Wasser rauskommt. Außerdem gibt es noch die Variante, mit Luft zu arbeiten. Jeder Wassertropfen wird dabei in Luftblasen eingeschlossen. Dadurch wirken die Tropfen groß, in Wahrheit ist die Wassermenge aber geringer.

Ist ein Sparduschkopf sinnvoll?

Die simple Antwort auf die Frage, ob ein Sparduschkopf sinnvoll ist, lautet wohl: Ja. Zumindest dann, wenn du auch ein Produkt kaufst, mit dem du wirklich Wasser sparen kannst. Ob du mit einem Produkt eine gute Wahl triffst, kannst du dabei ganz leicht herausfinden, indem du einfach nach der Durchflussmenge pro Minute schaust. Steht da eine Zahl von 15 Litern oder gar mehr, lohnt sich der Kauf nicht. Denn dann ist dein Wasserverbrauch noch wirklich hoch. Hast du allerdings eine Angabe von sieben bis zehn Litern die Minute, ist der Sparduschkopf durchaus wassersparend. Laut Stiftung Warentest hast du die Möglichkeit, deinen Wasserverbrauch drastisch zu reduzieren und deine Duschkosten aufs Jahr gerechnet sogar zu halbieren.

Wann sollte man den Duschkopf austauschen?

Vielleicht passt es ja gerade bei dir und es wäre sowieso an der Zeit, deinen Duschkopf samt Duschschlauch auszutauschen. Wann es soweit ist? Eine genaue Angabe dazu gibt es nicht, Empfehlungen aber sehr wohl. Wissenschaftlicher haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass Schlauch und Duschkopf ein wahres Paradies für Bakterien sein können. Problematisch ist das vor allem für Menschen mit einem schwachen Immunsystem.

Klar hilft es, Schlauch und Duschkopf regelmäßig zu reinigen und auch immer etwas Wasser durchlaufen zu lassen, bevor du dich unter die Dusche stellst. Allerdings kommst du irgendwann nicht drumherum, das Set mal zu wechseln. Als Richtwert kannst du dir alle zwei Jahre setzen. Menschen mit Vorerkrankungen der Atemwege hingegen sollten den Duschkopf mindestens einmal im Jahr austauschen, sagen Ärzte.