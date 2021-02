Sommerreifen-Test 2021: DIESE Reifen empfiehlt der ADAC

Im Frühling steht der alljährliche Reifenwechsel an. Der ADAC verrät, welche Sommerreifen die besten sind.

Die Sonne meldet sich aus dem Winterschlaf zurück und die Temperaturen werden zweistellig. Der Frühling steht vor der Tür. Es wird also Zeit, sich um die Bereifung deines Autos zu kümmern. Wie gut, dass der ADAC just die Gewinner seines Sommerreifen-Tests verkündet hat.

Wir verraten außerdem, ab wann Sommerreifen sinnvoll sind und wo es die besten Sommerreifen Angebote gibt.

DAS sind die 205/55 R16 Sommerreifen-Testsieger

Den Rezensionen zu Sommerreifen in den einschlägigen Shops und Portalen kannst du nur bedingt trauen. Die Einschätzungen von zufriedenen Kunden sind nicht so aussagekräftig wie der Sommerreifen-Test des ADAC. Die Profis des Automobil-Clubs prüfen die Qualität der jeweiligen Modelle auch in Extremsituationen und kommen daher zu einem vertrauenswürdigeren Urteil.

Im ADAC Sommerreifen-Test haben folgende Reifen der Größe 205/55 R16 mit der Note „gut“ abgeschlossen:

Continental PremiumContact 6 (2,2)

Semperit Speed-Life 3 (2,2)

Bridgestone Turanza T005 (2,3)

Die Gesamtnote „befriedigend“ verlieh der ADAC unter anderem diesen Modellen:

Goodyear EfficientGrip Performance 2 (2,6)

Kumho Ecsta HS51 (2,6)

Apollo Alnac 4G (2,7)

Sommerreifen 225/50 R17: Wer landet auf dem Siegertreppchen?

Der ADAC hat sich auch Sommerreifen der Dimension 225/50 R17 angenommen. Mit diesen Modellen bereifst du Mittelklassefahrzeuge wie den Audi A4 oder den VW Passat. Im Sommerreifen Test haben diese Modelle die Note „gut“ erhalten:

Falken Azenis FK510 (2,1)

Continental PremiumContact 6 (2,2)

Kumho Ecsta PS71 (2,3)

Bridgestone Turanza T005 (2,5)

Als „befriedigend“ beurteiltet der ADAC mitunter diese Sommerreifen der Größe 225/50 R17:

Michelin Primacy 4 (2,7)

Dunlop Sport Maxx RT2 (2,8)

Nexen N Fera Sport (2,8)

Die Frage aller Fragen: Ab wann Sommerreifen?

Von Winterreifen auf Sommerreifen wechseln und umgekehrt: Dazu liefert eine Faustregel Orientierung, die einfach zu merken ist. Sie nennt sich O-bis-O-Regel. Gemeint ist damit, dass du dein Auto von Ostern bis Oktober mit Sommerreifen bestücken solltest. Allerdings fällt Ostern jedes Jahr anders und letztlich sind die klimatischen Bedingungen entscheidend. Die O-bis-O-Regel ist daher mit Vorsicht zu genießen.

Die 7-Grad-Regel ist ein weiterer Richtwert. Fällt das Thermometer nur noch selten unter 7 °C, ist der Zeitpunkt gekommen, Sommerreifen aufzuziehen. Neuere Sommerreifen sorgen zwar auch unter 7 °C noch für annehmbare Fahreigenschaften, doch andererseits geht Sicherheit vor.

Sommerreifen: Die Vorteile gegenüber Winterreifen

mit Sommerreifen sparst du bei wärmerem Wetter Kraftstoff

bei frühlingshaften und sommerlichen Temperaturen bieten Sommerreifen besseren Grip als Winterreifen

Das Profil von Sommerreifen nutzt sich in den warmen Monaten weniger ab als das von Winterreifen

der Bremsweg ist mit Sommerreifen kürzer bei entsprechender Wetterlage

Woran erkennt man Sommerreifen?

Du besitzt mehrere Sätze an Reifen und hast in einer Garage den Überblick verloren? Sommerreifen von Winterreifen und Ganzjahresreifen zu unterscheiden, ist nicht schwer. Den maßgeblichen Unterschied erkennst du am Profil.

Sommerreifen haben ein grobes Profil, das von Längsrillen dominiert wird. Winterreifen hingegen haben ein feines Profil, das durch Lamellen ergänzt wird. Lamellen sind kleine zickzackförmige Einschnitte, die über das gesamte Profil verteilt sind.

Des Weiteren sind Winterreifen häufig mit „M+S“ (Matsch + Schnee) und einem Alpine-Symbol, das eine Schneeflocke vor einem Gebirge zeigt, gekennzeichnet. Jedoch sind auch Sommerreifen mit dem „M+S“-Schriftzug am Markt noch erhältlich und sorgen für Verwirrung. Deswegen empfehlen wir dir, Reifen anhand des Profils zu identifizieren.

Sommerreifen kaufen: Wie lange fahren bis zur Neuanschaffung?

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gibt vor, dass die Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter betragen muss. Der ADAC aber empfiehlt, Sommerreifen ab einer Profiltiefe von 3 Millimetern oder weniger durch neue Pneus auszutauschen.

Ganz abgesehen davon, dass abgefahrene Sommerreifen ein Risiko für dich und andere Verkehrsteilnehmer darstellen, ist das Bußgeld in Höhe von 60 Euro die Nachlässigkeit nicht wert. Und einen Punkt in Flensburg gibt es noch obendrauf, solltest du deine Sommerreifen nicht rechtzeitig wechseln.

Sommerreifen wechseln: Diese Werkzeuge brauchst du

Du hast dich für einen Satz Sommerreifen entschieden? Dann steht dem Reifenwechsel nichts mehr im Wege. Bevor du den Blaumann überstreifst und frohen Mutes ans Werk gehst, checke lieber noch einmal, ob du das benötigte Equipment hast. Unverzichtbar ist ein Wagenheber und ein Radkreuz.

Die Radschrauben säuberst du mit der Drahtbürste. Und die ausgewechselten Winterreifen markierst du mit einer Fettkreide mit „VR“ für vorne rechts, „HR“ für hinten rechts und so weiter. Im Herbst weißt du dann direkt, wo welcher Pneu hingehört.

Sind Ganzjahresreifen eine gute Alternative?

Im August letzten Jahres unterzog der ADAC Ganzjahresreifen beziehungsweise Allwetterreifen (Dimension 235/55 R17) einem aufschlussreichen Test. Die auch als Universalreifen bezeichneten Pneus wurden im Sommer und Winter getestet. Das Urteil ernüchtert. Die Continental AllSeasonContact Reifen erhielten als Gewinner lediglich die Note 3,6.

2018 hatten die Ganzjahresreifen der Größe 175/65 R14 zwar besser abgeschnitten. Doch überzeugend sieht anders aus. Der Nexen N Blue 4 Season schloss mit einer Wertung von 2,7 am besten ab.

