Hyaluronsäure: DAS steckt wirklich hinter dem Beauty-Trend

Makellos, faltenfrei und nahezu perfekt: Die Werbung suggeriert uns ein Schönheitsideal der Frau, das der Realität kaum entsprechen kann. Grund dafür soll laut Werbebannern und TV-Werbungen der Stoff Hyaluronsäure sein. In den letzten Jahren ertönen immer öfter Stimmen, die von Hyaluronsäure nur so schwärmen. "Ich habe seitdem keine Falten mehr" lauten die Lobpreisungen.

Kosmetiker sehen das kritisch: Denn Hyaluronsäure hat tatsächlich positive Auswirkungen auf unsere Haut – aber nicht die, die uns die Werbung vorgaukelt. Wir haben uns den Trend rund um die Hyaluronsäure einmal genauer angeschaut. Und siehe da: Die Antwort verblüfft!

Hyaluronsäure: Was ist das?

Hyaluronsäure ist ein Mehrfachzucker, der auf natürliche Weise im Menschen vorkommt. Vor allem im Bindegewebe spielt Hyaluronsäure eine wichtige Rolle. Hier trägt der Stoff zur Elastizität bei. Da die Produktion des körpereigenen Hyalurongehalts mit zunehmenden Alter abschwächt, kommt es zur schleichenden Faltenbildung.

Gleiches gilt im Übrigen für die Gelenke: Auch hier wirkt sich Hyaluronsäure positiv aus und sorgt dafür, dass die Gelenkflüssigkeit gut dämpft und schmiert. Logische Schlussfolgerung: Mit höherem Alter kommt es es aufgrund der geringeren Bildung zu Gelenkbeschwerden.

Hyaluroncreme: Bringt sie überhaupt etwas?

Da lächelt sie einen wieder an, die hübsche Frau mit der glatten Haut – von der Verpackung einer hyaluronsäurehaltigen Gesichtscreme. Auf immer mehr Cremes springt uns der Inhaltsstoff Hyaluronsäure entgegen. Laut Experten ist die Werbemasche rund um den Stoff Hyaluronsäure irreführend. Die Konsumentin gehe davon aus, die Hyaluronsäure schenke der Haut einen jugendlichen Look. Aber: Nein, so ist es nicht wirklich.

Die wichtigen Inhaltsstoffe der Hyaluroncremes sind nämlich Vitamin C, Zink und Vitamin A. Sie sorgen für Feuchtigkeit im Gesicht und lassen die obere Hautschicht schön prall aussehen. Hyaluroncremes können nämlich gar keinen Effekt erzielen, wenn sie äußerlich angewendet werden. Eine Wundercreme, die die Produktion der Hyaluronsäure ankurbelt, gibt es nicht. Dennoch: Hyaluronsäure verhilft zu einem glatten Hautgefühl.

Die Cremes versorgen die Haut mit Fett und Feuchtigkeit. Dadurch erzielt man durchaus einen leicht sichtbaren Effekt: Winzige Fältchen verschwinden, aber eben nicht in dem Maße, wie uns die Werbung glauben machen möchte. Für diesen Effekt braucht es keine überteuerten Hyaluroncremes – eine handelsübliche Feuchtigkeitscreme reicht, um die Haut lebendig aussehen zu lassen.

Hyaluronsäure als Filler: Die letzte Option?

Eine weitere Behandlung von Fältchen gilt der Unterspritzung der Haut mit Hyaluronsäure. Dafür wird der Inhaltsstoff vom Arzt bei kleinen Fältchen in die obere Hautschicht injiziert, bei tieferen Falten in tiefer liegende Hautschichten. Tatsächlich werden durch den Filler Falten weniger sichtbar und die Erfolge lassen sich mit bloßem Auge erkennen. Die Prozedur ist aber mit durchschnittlich 250 Euro pro Sitzung kostspielig.

Und nicht nur das: Hyaluronsäure wird vom Körper abgebaut. Nach einem halben Jahr ist von dem Schönheitseingriff keine Spur mehr zu sehen. Außerdem warnen Ärzte vor eventuellen allergischen Reaktionen oder Infektionen durch die OP.

Hyaluronsäure ersetzen: Wie geht es besser?

Der Wunsch nach junger und faltenfreier Haut besteht immer noch? Es gibt ganz einfache Tipps und Tricks, die zu einer Verjüngung der Haut beitragen können:

Sonnenschutz ist das A und O: Sonnenbaden ohne Sonnencreme ist eine große Belastung für die Haut. Wer oft Sonnenbrände kassiert, schadet nicht nur seiner Haut, sondern kann schneller Falten bekommen. Deshalb: Sonnenschutz muss sein!

Viel Trinken: Wer zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinkt, pflegt seine Haut von innen. Die Flüssigkeitszufuhr stärkt das Bindegewebe auf ganz natürliche Art und Weise.

Feuchtigkeitscreme für die perfekte Pflege: Für ein schönes Gefühl der Haut sorgen Feuchtigkeitscremes. Die Haut fühlt sich geschmeidig und zart an. Je früher du deine Haut damit verwöhnst, desto besser.

Haut atmen lassen: Make-up verstopft die Poren und nimmt der Haut die Luft zum Atmen. Einfach mal einen Tag auf Schminke verzichten und der Haut etwas Freiheit schenken!

Schlafen: Gönne dir genügend Schlaf! Wer zu wenig schläft und nicht zur Ruhe kommt, neigt schnell zu stärkerer Faltenbildung.

Stress vermeiden: Stress auf der Arbeit oder im Privatleben kann einen negativen Einfluss auf deine Haut haben. Deshalb: immer mit der Ruhe!

Hyaluronsäure ist kein Wundermittel

Die Werbung verkauft Hyaluronsäure als das Zauberprodukt des Jahrhunderts gegen Falten. Das stimmt so aber nicht. Zwar pflegt Hyaluronsäure die Haut in feuchtigkeitsspendenden Cremes, ein Allheilmittel gegen Fältchen ist der Inhaltsstoff aber noch lange nicht. Wer sich also etwas Luxus für die Haut gönnen möchte, greift zu Cremes mit Hyaluronsäure. Andere Feuchtigkeitscremes tun es aber auch – und ein gesunder Lebensstil sowieso.

