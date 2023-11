Die besten Kochtöpfe – das sind die besten Sets

In einer Küche darf ein Topfset nicht fehlen. Kochtöpfe sind als Set praktischer, vielseitiger und meistens auch günstiger als der Einzelkauf. Die Topfsets gibt es dabei in unterschiedlichen Größen, in Kombinationen, für die verschiedensten Herde und in Edelstahl- oder Aluguss-Ausführung.

Doch welche Kochtöpfe sind die besten? Die Auswahl hier ist riesig. Stiftung Warentest hat 17 Topfsets getestet. Wir stellen dir die besten fünf vor.

Welcher Kochtopf ist der beste?

Wie bei vielen anderen Produkten ist auch der Markt für Kochtopf-Sets groß und Auswahl hat man als Kunde genug. Für viele Menschen scheint ein Topf einfach nur ein Gefäß zu sein, in dem Lebensmittel gekocht werden. Allerdings gibt es hier große Unterschiede. Besonders die Qualität des verwendeten Materials variiert hier sehr. Auch die Handhabung bei einigen Modeln ist angenehmer als bei den anderen.

17 Topfsets wurden von Stiftung Warentest auf Funktion beim Kochen, Handhabung, Energieverbrauch und Haltbarkeit getestet. Die fünf besten Kochtöpfe stellen wir die nun vor.

Was sind die besten Kochtopf-Sets?

Fissler Original-Profi Collection

Fissler Original-Profi Collection Foto: amazon

Preis: 599,00 Euro

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 499,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Absoluter Testsieger ist das Topfset von Fissler. Die Töpfe, Pfannen und Bräter sind für alle Herdearten geeignet. Die Kochtöpfe wurden aus hochwertigen 18/10-Edelstahl hergestellt und wurden in Deutschland produziert. Sehr gute Noten erhielt das Topfset bei der Funktion beim Kochen und bei der Haltbarkeit. Besonders interessant: Eine integrierte Mess-Skala der Kochtöpfe und Stielkasserolle ermöglicht praktisches Dosieren. Alles in allem gibt es für den Testsieger eine Note von 1,9 (gut) – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Elo Set Excellent

Elo Set Excellent Foto: amazon

Preis: 204,38 Euro

HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Was bei diesem 5-teiligen Topfset ein Hingucker ist, ist der rot leuchtende Silikonring. Er ist sehr praktisch: Denn es sammelt sich kein lästiges Kondenswasser, die Hände und Arbeitsfläche bleiben trocken und der Deckel sitzt. Was auch noch besonders ist, dass seine schwungvoll designten Edelstahldrahtgriffe nicht heiß werden. Fettarmes Braten macht das praktische Öl-Dosiersystem zudem sehr leicht. Von Stiftung Warentest gibt es die Gesamtnote 2,2 (gut) – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Rösle Silence Pro

Rösle Silence Pro Foto: amazon

Preis: 369,00 Euro

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 269,36 Euro

HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Ebenfalls mit der Gesamtnote 2,2 (gut) und dem zweiten Platz steht das Kochtopf-Set Silence Pro von Rösle. Die Töpfe lassen sich gut stapeln, reinigen und der Deckelgriff wird nicht zu heiß. Auch das Ausgießen und die Temperatur am Topfgriff bekommen gute Benotungen beim Test. Mit der Innenskalierung kann man sogar auf das Abmessen von Wasser oder Milch mit einem Messbecher verzichten. Anders als zu den beiden anderen Sets ist das Kochtopf-Set von Rösle vierteilig – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Woll Concept Induction

Woll Concept Induction Foto: amazon

Preis: 251,06 Euro

HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Ebenfalls vierteilig und mit einer Gesamtnote von 2,3 (gut) ist das Kochtopfset Concept Induction von Woll. Die Töpfe sind für alle Herdearten geeignet. Dabei sticht das Set mit einem einzigartigen multifunktionalen Deckel mit drei Positionen heraus. Gute Noten bekommen die Töpfe von Stiftung Warentest bei der Handhabung, Haltbarkeit und Funktion beim Kochen – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Zwilling Simplify

Zwilling Simplify Foto: amazon

Preis: 349,00 Euro

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 173,18 Euro

HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Der Deckel beim fünfteiligen Kochtopfset von Zwilling verfügt über ein integriertes Sieb für einen schnellen und sicheren Wasserausguss sowie eine praktische Deckelhalterung. Während des Kochen kann der Deckel einfach am Topf befestigt werden, was die Arbeitsplatte trocken und sauber hält. Nicht nur der Deckel ist mit dem weichen Silikon umrandet, auch die Griffe des Bratentopfes sind damit umhüllt. Von Stiftung Warentest gibt es eine Gesamtnote von 2,3 (gut) – HIER geht’s zum Produkt. 🛒

Welcher Kochtopf ist für Induktionsherd geeignet?

Induktionsherde bieten einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Cerankochfeldern. Beim Induktionsherd sitzen unter der Glaskeramikplatte flache Kupferspulen. Wenn dort Strom durch diese Spulen fließt, wird ein niederfrequentes Magnetfeld erzeugt. Diese löst Wirbelströme im Topfboden aus. Durch diesen Prozess wird der Kochbehälter aufgeheizt, wie Stiftung Warentest schreibt. Die Platte selbst wird nicht heiß, sondern wird nur durch die Abwärme des Geschirrs aufgeheizt. Und welche Kochtöpfe passen am besten für die Induktionsherde?

Entscheidung dafür ist die Beschaffenheit des Bodens. Hat ein Kochtopfboden die passende Eigenschaft, also kann sie magnetisiert werden, kann das Gefäß verwendet werden. Egal, ob es sich dabei um eine Pfanne, einen Topf oder ein anderes Produkt handelt. Für Induktion sind Gusseisen und Stahl geeignet. Aluminium und Kupfer dagegen nicht.

Welche Kochtopf-Größen gibt es?

Wie bei vielen anderen Produkten gibt es auch beim Kochtopf verschiedene Größen. Der klassische Kochtopf wird in jeder Küche am häufigsten gebraucht und hat gerade Wände, zwei Henkel und einen Deckel. Die gängigen Topfgrößen des klassischen Kochtopfs liegen bei einem Durchmesser von 24 oder 26 Zentimetern. Dadurch hat er ein Fassungsvolumen von vier bis sechs Litern und ist ideal für einen Haushalt mit zwei bis vier Personen geeignet.

Auch interessant für dich:

Die großen Kochtöpfe bieten sich an, wenn gerade viel Besuch da ist und man eine hohe Anzahl an Menschen verköstigen möchte. Kochtopf-Größen zwischen 28 und 30 Zentimetern sind hierfür ideal. Das Fassungsvermögen liegt hierbei zwischen zehn und zwölf Litern.

Perfekt für Soßen oder beispielsweise für die Zubereitung von Haferbrei sind die kleinen Töpfe geeignet. Der Durchmesser beträgt bei kleinen Töpfen 14 oder 16 Zentimeter bei einem Fassungsvolumen von circa zwei Litern.

Dann gibt es noch die hohen Töpfe, mit denen man mühelos Suppen, Eintöpfe oder Spaghetti zubereiten kann. Bei den hohen Töpfen gibt es verschiedene Kochtopf-Größen. Das Fassungsvolumen hier liegt bei fünf Litern.

Wo sollte man einen Kochtopf entsorgen?

Beim Entsorgen eines Kochtopfs solltest du darauf achten, dass du sie nicht in die Restmülltonne wirfst. Am besten sollte ein alter Topf, der nicht mehr zu gebrauchen ist, in der Wertstofftonne entsorgt werden. Auch eine Abgabe auf dem Recycling- beziehungsweise Wertstoffhof ist möglich. Lediglich wenn der Kochtopf zu stark verschmutzt ist, muss er in den Restmüll gegeben werden.