Die besten Filterkaffeemaschinen – und worauf man beim Kauf achten muss

Kaffee ist seither eines der beliebtesten Getränke der Welt. Vor allem Erwachsene verlassen sich nur allzu gerne auf die wach machende Wirkung der Bohne. Egal ob mit der Filterkaffeemaschine, dem Vollautomaten, der Siebträgermaschine oder ganz einfach mit der French Press – jeder kocht seinen Kaffee nach seinem eigenen Geschmack.

Filterkaffeemaschinen sind eine altbewährte Methode zum Aufbrühen des beliebten Getränks und meist günstiger als andere Kaffeemaschinen. Aber welche ist die beste?

Welche Kaffeemaschine ist die beste?

Stiftung Warentest hat die besten Filterkaffeemaschinen getestet und dabei nach drei Kategorien eingeteilt: solche mit Glaskanne, mit Thermoskanne oder mit Glaskanne und Mahlwerk. Und das Ergebnis ist dabei eindeutig. Es muss nicht immer unbedingt die teuerste Maschine sein. Guten Kaffee gibt es nämlich auch schon für wenig Geld.

Mit einer Bewertung von 1,9 (gut) gewinnt tatsächlich eine Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne, die nicht einmal 60 Euro kostet. Knapp dahinter folgt sogar ein noch günstigeres Modell.

Melitta Look Therm 1011-10

Foto: Amazon

Preis: 57,97 Euro

Preis: 57,97 Euro

Der absolute Testsieger unter den Filtermaschinen ist die Melitta Look Therm 1011-10. Sie überzeugt vor allem aufgrund ihrer Haltbarkeit, Sicherheit und der damit gebrühte Kaffee besticht alle Sinne. Auch mit integriertem Tropfstopp!

Melitta AromaFresh 1021-01

Foto: Amazon

Preis: 189,99 Euro

Preis: 189,99 Euro

Die AromaFresh 1021-01 von Melitta hat neben optisch ansprechenden Glaskanne auch noch ein Mahlwerk integriert. In der Handhabung ist sie denen von Philips und Severin überlegen und dabei preislich noch absolut im Rahmen

Krups Pro Aroma Plus KM321

Foto: Amazon

Preis: 49 Euro

Preis: 49 Euro

Eine der besten Filterkaffeemaschinen mit Glaskanne ist die Krups Pro Aroma Plus KM321. Sie ist nicht nur günstiger als die von Russell Hobbs oder Philips, die die gleiche Bewertung erhalten haben (2,1), sondern auch deutlich umweltfreundlicher

Diese Filterkaffeemaschine kann auch noch überzeugen:

Russell Hobbs Elegance 23370-56

Foto: Amazon

Preis: 79,99 Euro

Preis: 79,99 Euro

Ebenfalls mit einer Glaskanne ausgestattet schafft es auch die Russell Hobbs Elegance 23370-56 auf eine gute Bewertung (2,1). Vor allem in Sachen Brühvorgang bzw. Brühverfahren performt sie überdurchschnittlich und ist auch leicht zu handhaben

Warum Filterkaffee?

Im Geschmack kann Filterkaffee aufgrund seines ausgewogenen Geschmacks und intensiven Aromas überzeugen. Das Ergebnis dieses Brühverfahrens ist oft weniger bitter und sauer als bei alternativen Verfahren.

Filterkaffeemaschine: Welcher Kaffee schmeckt am besten?

Hast du dir erst einmal die passende Kaffeemaschine auf Basis von der Stiftung Warentest ausgesucht, bleibt nur noch die Frage: Welchen Kaffee benutze ich dafür? Ob Kaffeepulver oder -Bohnen kommt natürlich darauf an, ob deine Kaffeemaschine ein integriertes Mahlwerk besitzt.

Am besten eignen sich für eine Filterkaffeemaschine hochwertige Arabica-Bohnen oder eine Mischung, bei der ein geringer Anteil aus Robusta-Bohnen besteht. Das Kaffeepulver sollte mit einem mittleren Mahlgrad gemahlen sein, damit das Wasser im richtigen Tempo hindurchfließen kann. Gut, dass Kaffee gerade wieder günstiger werden soll.

Filterkaffeemaschine: Wie viele Löffel Kaffee sollte man nehmen?

Auf 200 Milliliter Wasser solltest du zwölf Gramm Kaffeepulver benutzen. Idealerweise beträgt die Temperatur des Wassers maximal 96 Grad (besser 92-94 Grad) beim Brühvorgang. Und auch die Brühzeit sollte nicht länger als drei Minuten oder kürzer als zwei Minuten betragen. Dann schmeckt der Filterkaffee am Ende besonders lecker und nicht so bitter.

Wer sein Kaffeepulver nicht umständlich abwiegen will, kann auch einen Löffel benutzen. Ein gehäufter Esslöffel kommt etwa zehn bis zwölf Gramm Kaffee gleich. Bei einem Teelöffel sind es zwischen vier und fünf Gramm.

Wie sollte man seine Filterkaffeemaschine entkalken?

Guter Kaffee schmeckt am besten mit weichem Wasser, sprich mit wenig Kalk darin. Der perfekte Wert liegt zwischen 2 und 8 dH (deutsche Härte). Damit du diesen Wert nicht überschreitest oder auch wenn das Wasser, das aus deinem Hahn kommt, zu hart ist, ist ab und an ein Entkalkungsvorgang deiner Kaffeemaschine notwendig.

Und das geht am besten mit einem Mix aus einem Teil Essigessenz und zwei Teilen Wasser. Diesen gibst du in den Wassertank deiner Maschine und lässt diese nach dem Anschalten etwa die Hälfte der üblichen Brühzeit durchlaufen. Dann einfach ausschalten und die Mischung etwa 20 Minuten einwirken lassen. Dann den Rest durchlaufen lassen. Am Ende solltest du die Maschine noch zwei bis drei Mal mit klarem Wasser durchlaufen lassen, damit dein Morgenkaffee nicht unangenehm nach Essig schmeckt.

Filterkaffeemaschine: Worauf muss man achten beim Kauf?

Die Wattzahl ist unter anderem entscheidend für ein gutes Ergebnis. 1.000 Watt hat eine durchschnittliche Filterkaffeemaschine, andere haben aber deutlich mehr. Damit haben die Maschinen mehr Power, verbrauchen aber auch mehr Strom.

Warmhalteplatte oder nicht? Thermoskanne oder Glaskanne? Eine Wärmeplatte bedeutet, der Kaffee wird aufgrund zu großer Hitze bitter, aber ohne in einer Glaskanne kühlt er zu schnell aus. Eine Thermoskanne kann daher sinnvoll sein.

Eine Skala für die Füllmenge hilft dabei, die richtige Menge Wasser einzufüllen.

Abnehmbare Teile, die auch in die Waschmaschine dürfen oder so zumindest einfach per Hand gespült werden können, sind ebenfalls von Vorteil. Eine integrierte Reinigungsfunktion macht es sogar noch einfacher.

Verfügt die Filterkaffeemaschine über einen Tropfstopp? Wenn nicht kannst du dir den auch extra hinzukaufen.

Sind stabile Materialien wie Edelstahl und Glas gut verbaut und Ersatzteile verfügbar? Dann kannst du dich wahrscheinlich über einen langlebigen Begleiter freuen.