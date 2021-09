Der beste Saugroboter: JETZT gibt es einen MEGA-RABATT

Arbeiten, Freunde treffen, Kinder bespaßen, einkaufen: Der Alltag füllt sich ohnehin schon mit zig Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Wer hat da noch großartig Lust, abends den Staubsauger durch die Bude zu hieven und dem Staub den Garaus zu machen? Glücklicherweise ist die Technik so weit fortgeschritten, dass wir das auch gar nicht mehr müssen. Die Rede ist von Saugrobotern: die kleinen Helfer, die für einen blitzblanken Boden sorgen – wann immer wir wollen. HIER findest du einen der besten Saugroboter jetzt günstig.

Der beste Saugroboter: Günstiges Angebot bei Amazon

Saugroboter erobern seit einigen Jahren die deutschen Haushalte. Ganz vorn mit dabei sind die kleinen Haushaltsgeräte des chinesischen Herstellers Ecovacs. Mit seiner Roboter-Serie "Deebot" schaffte das Unternehmen den Sprung in die Herzen der Saugfaulen. Neu in der Modellreihe ist seit 2020 der Ecovacs Deebot Ozmo T8. IMTEST kürte ihn erst kürzlich zum besten Saugroboter. Jetzt haben wir ein großartiges Angebot entdeckt: 50 Prozent gibt es auf den Performance-Künstler! Bei Amazon findest du den besten Saugroboter unglaublich günstig: für 400 Euro statt 799 Euro!

Der beste Saugroboter: Ecovacs Deebot Ozmo T8 megagünstig

Er ist die große Empfehlung der IMTEST-Redaktion: der Ecovacs Deebot Ozmo T8. Der Hersteller wirbt mit dem Saugroboter als einem der besten Saug- und Wischroboter mit künstlicher Intelligenz, die es auf dem Markt gebe. Das TrueMapping, eine Navigationstechnologie, scannt die Räume und kartografiert sie.

So wird die Bodenreinigung optimal geplant. In der App kannst du die Karte individuell anpassen. Der beste Saugroboter reinigt eben nur das, was du reinigen lassen willst. Mit dabei: Ein On-Demand-Live-Stream für mobile Geräte. Der Reinigungsprozess wird so zur spaßigen Unterhaltung: Du hast den kleinen Liebling immer im Blick – egal, wo du bist.

Der beste Saugroboter? Das sagt IMTEST

Kein anderer Saugroboter erreichte derartige Top-Noten in sämtlichen Kategorien wie er. In puncto Verpackung schnitt das Gerät bereits ordentlich ab: Bei der Lieferung gab es nicht eine einzige Plastiktüte zum Auspacken. Auch die Hinderniserkennung begeistert die Tester. So wich der Saugroboter im Parcours allen Objekten gekonnt aus. Ein Manko: Der Sensor zur Kartografierung nimmt viel Platz auf dem Roboter ein. Damit passt er nicht unter jeden Schrank.

In Sachen Saugen und Wischen lieferte der Saugroboter von Ecovacs ebenso ab. Lediglich eingetrockneter Senf und Salz auf Fliesen bereiteten Schwierigkeiten. Gras auf einem Kurzfloorteppich? Für ihn kein Problem! Im IMTEST-Test gab es insgesamt die Note 1,8.

Vorteile Nachteile perfekte Hinderniserkennung durch KI

tolle Saug- und Wischergebnisse

plastikfreie Verpackung

einfache App-Steuerung

Top-Kartografierung passt nicht unter jeden Schrank

Günstige Alternativen zum Ecovacs Deebot Ozmo T8

Auch im Angebot ist der Preis für den Saugroboter nicht ganz ohne. Wer keine 400 Euro für einen Saugroboter ausgeben will, hat aber gute Alternativen. In Tests schneiden die billigeren Modelle zwar nicht besser ab, sie erfüllen dennoch ihren Zweck. Auch Ecovcacs bietet mit dem Deebot U2 eine günstige Alternative zum großen Bruder. Andere Hersteller wie iRobot und eufy können ebenfalls glänzen.

Der beste Saugroboter: Top-Modell für günstigen Preis?

Mit 400 Euro gehört der Saugroboter von Ecovacs nicht zu den günstigsten Modellen auf dem Markt. Dafür bietet er aber viele praktische Features und performt deutlich besser als die Konkurrenz. Das Saug- und Wischergebnis kann sich sehen lassen. Und darauf kommt es an. Und bei Amazon ist der Rabatt von 399 Euro beachtlich. Wir finden: Das Angebot hat es in sich. So günstig gab es den besten Saugroboter selten!

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.