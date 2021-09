Brillen-Trends: DIESE Brillen-Modelle zieren jetzt unsere Gesichter

Brillenschlange? Von wegen! Brillen gelten schon lange nicht mehr als rein medizinisches Hilfsmittel. Vielmehr haben sie sich einen festen Platz in der Modewelt gesichert und werden als Accessoires gefeiert. Genauso wie bei Kleidung und Co. wandeln sich aber auch die Trends um die Nasenfahrräder stetig. Wer also gerade auf der Suche nach der passenden Brille ist, sollte sich unbedingt über die aktuellen Brillen-Trends 2021 informieren.

Brillen-Trends 2021: Welche Brille ist jetzt Eyecatcher?

Dieses Jahr lässt sich kein fester Brillen-Trend ausfindig machen. Woran das liegt? Die Trends wanken derzeit kontinuierlich zwischen Extravaganz und Minimalismus. Ein kontrastreiches Programm!

Viel entscheidender ist dein persönliches Bedürfnis. Im Vordergrund steht DEIN Wunsch: Magst du es lieber filigran oder wuchtiger? Wünscht du dir eine farbige oder schlichte Brille? Die Brillen-Trends 2021 geben alles her. Du wählst jedoch am Ende das Modell, das am besten zu dir und deiner Persönlichkeit passt. Schließlich nimmt ein Brillen-Modell Platz auf deiner Nase und definiert das Zentrum deines Gesichtes. Nicht zu vergessen: Die Funktion der Brille muss auch unbedingt stimmen. Eine Brille kann noch so schön sein, ist sie mit deiner Brillenstärke nicht kompatibel, nützt sie dir nichts.

DAS sind die Brillen-Trends 2021

Retro-Brillen: Hier ist Extravaganz angesagt. Ein Blick in die 70er- und 80er-Jahre dient als Inspirationsquelle. Große, eckige und ausgefallene Brillenmodelle liegen wieder im Trend.

Hier ist Extravaganz angesagt. Ein Blick in die 70er- und 80er-Jahre dient als Inspirationsquelle. Große, eckige und ausgefallene Brillenmodelle liegen wieder im Trend. Kantige Brillen: Ähnlich auffällig sind Brillen mit Ecken und Kanten. Sie sind wuchtig und ein echtes Statement-Piece im Gesicht. Oft kommt der kantige Brillen-Trend mit starken Designs und Farben daher.

Ähnlich auffällig sind Brillen mit Ecken und Kanten. Sie sind wuchtig und ein echtes Statement-Piece im Gesicht. Oft kommt der kantige Brillen-Trend mit starken Designs und Farben daher. Leichte Brillen: Zarte Brillenmodelle gehören weiterhin zu den trendigsten Gestellen. Dünne Metallrahmen oder transparente Fassungen wirken unaufdringlich und schmiegen sich ideal in das Gesicht, ohne zu sehr aufzufallen.

Retro-Brillen für das gewisse Etwas

Bisschen 70er-Jahre-Vibe gefällig? Mit Retro-Brillen geht das ganz fix. In der Mode feiert das Jahrzehnt sein Comeback – davon bleiben die gläsernen Accessoires nicht verschont. Eckige und kantige Modelle erobern die Fashion-Welt. Das Vintage-Flair gelingt mit interessanten Formen und Farben. Denn in den 70er-Jahren wurde Farbe bekannt! Der Brillen-Trend 2021 ist jedoch nur etwas für Mutige. Das Nasengestell wie das von Michael Kors ist nämlich ein Eyecatcher, das seinesgleichen sucht. Modisch sind die Brillen aber allemal.

Zeige Ecken und Kanten mit starken Konturen

Ähnlicher Look – anderes Zeitalter: Eckige Brillengestelle gehören 2021 zu den Top-Favoriten der Fashionistas. Die übergroßen Brillen runden extravagante Outfits ab, können aber auch die Kirsche auf der Sahnehaube sein, wenn du einen einfachen Look aufpeppen möchtest. Der Brillentrend ist laut und vor allem eines: massiv! Zarte Brillenbügel und Rahmen sind hier fehl am Platz. Schrill, bunt und ein bisschen over the top ist dieser Brillen-Trend.

Leichte Brillen setzen tolle Akzente

Ein himmelweiter Unterschied zu den aufregenden Modellen, aber ebenso modisch: Leichte Brillen aus unsichtbaren Gestellen oder zart-dünnen Rahmen sind perfekt für jeden Anlass. Gerade diejenigen, die es nicht allzu wild mögen, treffen mit leichten Brillen die richtige Wahl. Der Vorteil: Die Brillengestelle lassen deine Gesichtszüge sanfter erscheinen und wirken schmeichelhaft. Pastellige Farben unterstützen den Effekt zusätzlich. Und das Allerbeste: Die minimalistischen Brillen bleiben beständig en vogue. Kein Brillen-Trend sonst schafft es Jahr für Jahr, so zu begeistern.

Brillen-Trends 2021: Tolle Modelle für mehr Selbstbewusstsein

Vorbei sind die Zeiten, in denen Brillen nur Nerds und Geeks gehörten. Die stylischen Brillen sind aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Die neuesten Brillen-Trends versprechen nun funky Looks für dein Gesicht. Dabei ist es dir überlassen, ob du zu einer Brille mit Stärke oder ohne greifst – das modische Accessoire begeistert nicht nur Leute mit Sehschwäche.

Die Welt der Brillen ist 2021 vielfältiger denn je. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst mit deiner Brille und sie dich und deine Persönlichkeit unterstreicht.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.