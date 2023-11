Die besten Yoga-Matten – was beim Kauf zu beachten ist

Yoga erfreut sich bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Kein Wunder, ist der Sport nicht nur für jedes Alter, sondern auch alle Leistungsniveaus geeignet. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder echter Yoga-Profi – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Ein wichtiges Utensil, um daheim oder in der Yoga-Gruppe durch die verschiedenen Asanas (wie die Übungen in der Fachsprache heißen) zu fließen, ist die Yoga-Matte. Der Markt bietet einiges. Wir verraten dir, was du beim Kaufen beachten solltest.

Yoga: So wirkt die indische Lehre

Schon lange ist Yoga kein Trend-Sport mehr, sondern gehört für viele fest zum Sportprogramm dazu. Im Internet wimmelt es nur so von Yoga-Videos in unterschiedlichsten Längen. Fitnessstudios und Sportvereine bieten Yoga-Gruppen an, in denen gemeinsam gesportelt wird.

Die Yogis möchten mit regelmäßigen Yoga-Einheiten nicht nur fit bleiben, sondern auch die Lebensqualität verbessern. Yoga gilt als stressreduzierend und sorgt für Entspannung und Erholung bei den Anwendern. Viele Studien belegen die positive Wirkung auf Körper und Geist. Wer ebenfalls profitieren möchte, braucht nur eine Yogamatte und los geht´s. Stiftung Warentest hat Yogamatten getestet und hilft mit den Ergebnissen, bei der Wahl des richtigen Artikels.

JadeYoga Jade Harmony

Preis: 94,95 Euro

Hier geht´s zum Produkt 🛒

Testsieger beim Test von Stiftung Warentest war die JadeYoga Jade Harmony Matte mit der Bewertung „gut" und der Note 2,1. Insbesondere in der Kategorie „Kom­fort und Praxis­tauglich­keit" überzeugte die Gymnastikmatte aus Naturkautschuk, welche rutschfest ist und auch bei längerer Belastung seine Form beibehält.

Schildkröt Bicolor Yoga Mat

Preis: 39,99 Euro

Hier geht´s zum Produkt 🛒

Wer eine etwas preiswertere Yogamatte sucht, die dennoch qualitativ hochwertig ist, könnte mit der Schildkröt Bicolor Yoga Mat die richtige Wahl treffen. Je nach Geschmack kann aus verschiedenen Farbkombinationen ausgewählt werden. Das Produkt lässt sich einfach einrollen und verfügt über eine Tasche mit Kordelzug und Tragegurt, was einen einfachen Transport ermöglicht. Einer Yoga-Session an der frischen Luft oder mit Freunden steht nichts im Wege.

Bodhi EcoPro Mat

Preis: 49,95 Euro

Hier geht´s zum Produkt 🛒

Auch die Bodhi EcoPro Mat wurde von Stiftung Warentest getestet und schnitt besonders in der Kategorie „rutschfest" gut ab. Außerdem zeichnet sich die Fitnessmatte durch ihre Dämpfung aus, wodurch sie sich auch für intensivere Yogasessions ideal eignet. Die Gymnastikmatte aus 100 Prozent biologisch abbaubarem Naturkautschuk ist zertifiziert mit dem Öko-Tex Standard 100, Klasse I. Das bedeutet, alle Bestandteile der Matte wurden auf Schadstoffe überprüft und das Produkt ist gesundheitlich unbedenklich.

Yogistar Yogimat Pro

Preis: 42,50 Euro

Hier geht´s zum Produkt 🛒

Die Fitnessmatte Yogistar Yogimat Pro wurde mit „gut" von Stiftung Warentest bewertet. Und auch die Yogis, die die Matte besitzen und für ihre Sporteinheiten nutzen, zeigen sich zufrieden und empfehlen das Produkt weiter. Sie heben insbesondere eine in ihren Augen perfekte Dicke/Dünne der Matte hervor und dass die Matte auf dem Boden nicht verrutscht.

Welche Yogamatte ist die beste?

Das kann nicht pauschal gesagt werden, weil je nach Anforderungen unterschiedliche Yogamatten infrage kommen. Im Test von Stiftung Warentest schnitt die JadeYoga Jade Harmony Matte am besten ab und sollte daher beim Kauf einer Yogamatte in Betracht gezogen werden. Es lohnt sich aber immer, unterschiedliche Modelle zu betrachten und zu vergleichen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Welche Yogamatte passt zu mir?

Um die passende Yogamatte zu finden, sollte man sich zuerst Gedanken darüber machen, wie oft man Yoga machen möchte und welchen Yogastil man praktizieren will. Denn je nachdem eignen sich unterschiedliche Matten. Auch die Preise variieren stark, weshalb es sinnvoll ist, zu überlegen, wie viel man bereit ist für eine Yogamatte auszugeben.

Yogamatte – was muss man beachten?

Der wichtigste Aspekt ist wohl die Rutschfeste. Während der Yogasession sollte die Yogamatte nicht zur Gefahr werden, in dem sie ständig die Position verändert. Ein ebenfalls relevanter Faktor ist die Formstabilität. Ein ständiges Nachkorrigieren der Matte, weil sie sich verzieht, macht keinen Spaß. Weitere Faktoren, die du beachten solltest, sind unter anderem Material, Größe, Dämpfung, Dicke und die Reinigung.

Yogamatte – welches Material eignet sich besonders gut?

Yogamatten bestehen aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel PVC, Naturkautschuk oder Kork. Welches Material für dich das richtige ist, hängt von deinen Ansprüchen ab und auch davon, ob du das Produkt zum Beispiel als Gymnastikmatte für andere Übungen verwenden möchtest. Für Yoga-Einsteiger eignen sich vergleichsweise kostengünstige Matten aus PVC, die robust und langlebig sind. Diese sind außerdem latexfrei und daher auch für Allergiker geeignet.

Wer bei seiner Matte auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit setzt, für den eignet sich Naturkautschuk. Das Material, welches aus der Milch des Kautschukbaums gewonnen wird, bietet optimale Eigenschaften im Bereich Rutschfestigkeit und Dämpfung.

Kork-Matten sind nicht nur optisch absolute Hingucker, sondern überzeugen auch darüber hinaus. Kork ist wasserabweisend und somit auch für schweißtreibende Yogaeinheiten gut geeignet. Das natürliche, atmungsaktive Material hat ein geringeres Gewicht, wodurch Kork-Matten besonders transportabel sind.

Welche Yogamatte rutscht nicht?

Da eine der wichtigsten Eigenschaften einer Yogamatte die Rutschfeste ist, sollte beim Kauf unbedingt auf dieses Kriterium geachtet werden. Im Test von Stiftung Warentest konnten nahezu alle getesteten Matten in dieser Kategorie überzeugen, so unter anderem die bereits vorgestellte JadeYoga Jade Harmony Matte, Schildkröt Bicolor Yoga Mat, Bodhi EcoPro Mat und die Yogistar Yogimat Pro.

Welche Yogamatte ist für Anfänger gut?

Wie bereits weiter oben erwähnt, eignen sich für Anfänger Yogamatten aus PVC, da sie vergleichsweise günstig sind und zu Beginn für leichte Übungen optimal sind. Den Yogis bieten sie einen durchschnittlichen Komfort, um erst einmal in der Yogapraxis anzukommen. Einsteiger, die empfindliche Knochen und Gelenke haben, sollten eine dickere Matte (bis zu 8 Millimeter) wählen.