Die besten Saugroboter mit Wischfunktion und ohne – das müssen Käufer wissen

Für viele gehört es zu den lästigsten Aufgaben im Haushalt, andere wiederum können dabei super entspannen: Die Rede ist vom Staubsaugen. Wo gewohnt wird, dort entsteht schließlich auch Dreck. Egal ob Krümel, Staub oder Tierhaare: Auf dem Boden kann sich allerhand tummeln – oft auch ohne, dass wir es auf dem ersten Blick sehen. Wer so gar keine Lust auf das Staubsaugen hat, der sollte ernsthaft darüber nachdenken, sich einen Saugroboter zuzulegen. Auf dem Markt tummeln sich zahlreiche Modelle mit den verschiedensten Funktionen.

Doch welcher Saugroboter ist der Richtige für mich? Möchte ich einen Wischroboter, der also gleichzeitig auch wischen kann, also einen Saugroboter mit Wischfunktion? Wie sieht es aus mit der Saugleistung, dem Wassertank oder dem Staubbehälter? Was ist bei diesen einzelnen Attributen besonders wichtig? Die Auswahlen an Modellen ist groß. Wir verraten dir, welche Saugroboter am besten sind.

Miele RX3 Scout Home Vision

Preis: 669,00€

Welcher Saugroboter ist der beste?

Laut „Stiftung Warentest“ ist er der beste Saugroboter: Der Miele RX3 Scout Home Vision. Das Modell schneidet in Sachen Sicherheit mit der Bestnote (1,0) ab. Aber auch beim Saugen auf Hartboden wird der Saugroboter mit „sehr gut“ bewertet. Mithilfe von Frontkameras und Infrarot-Sensoren werden Möbel und andere Hindernisse gekonnt umkurvt sowie Entfernungen zu Gegenständen gemessen. Das Kamerabild des Saugroboters wird per HD-Live-Übertragung an dein Smartphone gesendet. So kannst du unterwegs die Reinigungsaktivitäten aus der Perspektive des RX3 genau verfolgen. Dank des vierstufigen Reinigungssystems und der starken Saugleistung bietet der Scout RX3 vollumfängliche Staubaufnahme. HIER gibt es das Produkt 🛒

iRobot Roomba j7+

Preis: 649,00€

Bei „Stiftung Warentest" ebenfalls gut abgeschnitten hat der iRobot Roomba j7+. Auch dieses Modell schnitt in Sachen Sicherheit mit einer glatten 1,0 ab und saugt sowohl auf Hartboden als auch auf Teppichboden „gut". Hindernisse wie Haustierkot und Ladekabel stehen dem Roomba j7+ Saugroboter nicht im Weg, da er mithilfe der PrecisionVision Navigation diese in Echtzeit erkennen und vermeiden kann. Neben den Einstellungen für die ,,Grundreinigung" und die Reinigung von Zimmer zu Zimmer kannst du den Roomba j7+ Saugroboter zu einer bestimmten Stelle schicken, zum Beispiel vor den Küchentresen.

Wo sollte man den Saugroboter aufstellen?

Für deinen Saugroboter suchst du dir am besten einen dauerhaften Standort mit starkem Wi-Fi-Signal in einem offenen Bereich. Die Basis sollte auf einen bloßen Boden gestellt werden. Je mehr Platz ohne Hindernisse, desto besser. Vergiss auch nicht den Staubbehälter deines Saugroboters regelmäßig zu wechseln beziehungsweise zu leeren. Sonst nimmt dein Saugfreund den Schmutz wohlmöglich nicht mehr so gut auf.

Und auch auf den Wassertank deines Saug- beziehungsweise Wischroboters solltest du Acht geben. Denn es gibt auch zahlreiche Modelle, die nicht nur saugen können, sondern auch wischen, sogenannte Wischroboter. Und so ein Saugroboter mit Wischfunktion kann verdammt praktisch sein.

X40 SW (MD 20040)

Preis: 299,99€

Die besten Saugroboter mit Wischfunktion

Doch welches sind die besten Saugroboter mit Wischfunktion? Einer der besten und dabei auch noch vergleichsweise günstig, ist der X40 SW (MD 20040) von Medion. Er saugt laut „Stiftung Warentest" besonders auf Hartböden „sehr gut". Abhängig vom eingestellten Modus hat er eine Laufzeit von bis zu 240 Minuten. Die Lasernavigation erstellt zuverlässig eine Karten für deine Wohnfläche und ermöglicht dir die punktgenaue Steuerung des Roboters. Die Leistung im Saugmodus regulierst du flexibel bis zum Max-Modus für hartnäckigen Schmutz mit intensiven 8.000 Pa Saugkraft.

Welchen Saugroboter bei Tierhaaren sollte man kaufen?

Das Modell eignet sich übrigens auch hervorragend für Haustierbesitzer. Die bewegliche Bürste aus Gummi und Stoff ist perfekt für alle Böden in deinem Haus geeignet und nimmt die verschiedensten Arten von Schmutz und vor allem Tierhaare auf.

AEG RX9-2-4ANM

Preis: 618,94€

Für wen eine Wischfunktion nicht nötig ist und wer dazu keine Lust hat, ständig die Beutel zu leeren oder zu wechseln, für den könnte der AEG RX9-2-4ANM das passende Exemplar sein. Das Modell kommt beutellos daher. Die dreieckige Bauweise und Seitenbürste ermöglichen laut des Herstellers 80 Prozent bessere Staub- und Schmutzaufnahme aus Ecken. Das Modell ist Laser- und kamerabasiert.

Welcher Saugroboter schafft Stufen?

Saugroboter sind in erster Linie für ebenerdige Böden geeignet. Doch was ist, wenn es auch Stufen zu wischen gilt beziehungsweise mehrere Etagen? Saugroboter können dir die Haushaltsarbeit erleichtern. Doch bei Treppenstufen kommen die Geräte an ihre Leistungsgrenze. Wer mehrere Etagen bewohnt, muss den Roboter selbst nach oben oder unten befördern. Saugroboter-Modelle, die Treppenstufen erklimmen können, gibt es bislang noch nicht allzu häufig auf dem Markt. Einige Modelle haben jedoch zwei Arme, die sie ausfahren können, um das Gerät nach oben zu befördern.

Hohe Türschwellen hingegen sind für einen Saugroboter etwas leichter zu überwinden – wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Du solltest beim Kauf auf die Herstellerangaben achten, welche Höhe für das Modell möglich ist. Bei etwa 2,3 Zentimetern kommen gängige Modelle an ihre Grenzen. Das wird dann zu einem Problem, wenn es sich um Türschwellen handelt, die höher sind.