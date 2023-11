Die besten Thermosflaschen – diese Modelle halten am längsten warm

Ob heißer Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, ein brühender Tee beim Outdoor-Urlaub oder eiskaltes Wasser am Strand. Wer sein Lieblingsgetränk nicht unmittelbar genießen kann, aber dennoch perfekt temperiert trinken will, ist auf eine Thermosflasche angewiesen.

Besonders leistungsstarke Trinkflaschen sind mit einer doppelwandigen Isolierung ausgestattet, um den Wärmeaustausch mit der Umgebung zu verhindern. Doch welche Thermosflasche hält bloß, was sie verspricht? Bei der Suche nach der perfekten Isolierflasche kann einem bei der Fülle an Angeboten schon einmal schwindelig werden.

Welche Thermosflasche ist die beste?

Die Regale bei Kaufhäusern und Fachgeschäften sind voll von Trinkflaschen aller Art. Selbst Supermärkte und Discounter haben immer mal wieder doppelwandige Isolierflaschen im Angebot. Eine große Bandbreite an Thermosflaschen gibt es darüber hinaus im Netz.

Doch worauf müssen Kunden vor dem Kauf achten? Bei der Auswahl ihres Produkts achten viele auf Empfehlungen der Testsieger bei renommierten Test-Magazinen. Welche Isolierflasche empfiehlt die Stiftung Warentest? Die unabhängige Verbraucherorganisation aus Deutschland hat Thermosflaschen zuletzt zwar nicht selbst getestet, bezieht sich aber bei ihrer Empfehlung auf Kollegen aus Schweden. Die haben zehn der praktischen Trinkflaschen geprüft, die allesamt ein Fassungsvermögen von 0,75 Liter bis 1 Liter haben. Zwei der drei Testsieger sind auch in Deutschland erhältlich.

Stanley Adventure Vakuum

Unter den Testsiegern ist die Stanley Adventure Vakuum mit dem Fassungsvermögen von einem Liter. Praktisch: Die Isolierflasche aus Edelstahl kommt mit einem Deckel, der als Trinkbecher benutzbar ist. Die Thermosflasche ist in zwei Farben erhältlich. In Grün kostet sie rund sechs Euro mehr als in Weiß.

Stanley Classic

Unter die besten drei der getesteten Trinkflaschen schaffte es auch die Stanley Classic. Die Edelstahl-Thermosflasche mit dem praktischen Handgriff ist nach Hersteller-Angaben spülmaschinengeeignet.

Welche Thermosflasche hält am längsten warm?

Beide genannten Thermosflaschen halten dein Lieblingsgetränk nach Herstellerangaben 24 Stunden lang heiß. Genau das hat das Test-Magazin genauer unter die Lupe genommen und dazu die Isolierflaschen mit 95 Grad heißem Wasser befüllt und in einem Raum mit Zimmertemperatur verschlossen. Nach sechs, zwölf und 24 Stunden maßen die Tester die Temperatur und gaben danach ihre Empfehlungen für die Testsieger aus.

Welche Thermosflasche hält am längsten kalt?

Die doppelwandige Isolierung der Thermosflaschen verhindert nicht nur, dass heiße Getränke abkühlen. Auch Erfrischungsgetränke bleiben bei den Testsiegern bis zu 24 Stunden kalt. Das überprüften die Tester mit 5 Grad kaltem Wasser und dem gleichen Mess-Intervall.

Wie sollte man eine Thermosflasche reinigen?

Wer seine Thermosflasche nicht regelmäßig reinigt, muss schnell mit Verfärbungen durch Tee- oder Kaffee-Rückstände rechnen. Dazu können die Trinkflaschen nach längerer Zeit muffig riechen. Weil viele Isolierflaschen nicht spülmaschinengeeignet sind, müssen Getränkeliebhaber erfinderisch werden, um die praktischen Begleiter zu säubern. In erster Linie empfiehlt es sich dabei, die Thermosflaschen nach jedem Gebrauch gründlich mit klarem Wasser und wenn nötig auch mit Spülmittel auszuspülen. Danach sollten sie vollständig austrocknen, bevor sie im Schrank verstaut werden.

Wer seine Thermoskanne häufig nutzt, sollte außerdem regelmäßig auf Hausmittel zurückgreifen. Beliebt sind etwa bei Isolierflaschen aus Edelstahl Backpulver oder Natron (ein Päckchen), Salz (zwei Teelöffel mit heißem Wasser) oder Essigessenz (ein Esslöffel). Jedes Hausmittel wird mit Wasser vermischt und geschüttelt. Anschließend bleiben alle Lösungen mindestens eine Stunde und je nach Hartnäckigkeit der Verschmutzung auch über Nacht in der Thermosflasche. Danach müssen alle Rückstände gründlich ausgespült werden. Vor allem bei Metallflaschen kommt auch häufig trockener Reis zum Einsatz. Dazu einfach eine Handvoll in die Thermoskanne füllen und gut schütteln. Dadurch schabt der scharfkantige Reis Rückstände von der Flaschenwand.

Welche Thermosflasche ist für Babynahrung geeignet?

Viele Eltern setzen bei der Ernährung ihrer Babys auf Thermosflaschen. Sie sind ideal, um unterwegs jederzeit warmes Wasser zur Zubereitung von Nahrung dabei zu haben. Denn insbesondere bei Ausflügen in der Natur ist warmes Wasser in der Regel nicht dauerhaft verfügbar. Außerdem lässt sich durch Thermoskannen ein größerer Vorrat abgekochten Wassers aufbewahren. Das Abkochen des Wassers empfehlen Experten, weil sich am Wasserhahn häufig Bakterien sammeln, vor denen vornehmlich Neugeborene geschützt werden sollten.

Eltern sollten dabei am besten auf Edelstahl-Thermosflaschen zurückgreifen. Diese lassen sich am einfachsten reinigen und sind daher am sichersten für die Kleinsten der Kleinen.