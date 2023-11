Die besten Matratzen – und welches Modell am besten zu dir passt

Oftmals entscheidet doch der Schlaf darüber, wie der restliche Tag verläuft. Wachst du unausgeschlafen und völlig unentspannt auf, rächt sich das meist im Laufe des Tages. Das A und O für einen erholsamen Schlaf ist eine gute Matratze.

Doch die Suche nach der perfekten Matratze ist gar nicht so einfach. Der richtige Härtegrad ist oftmals ein ganz entscheidendes Kriterium. Die einen liegen lieber etwas weicher, andere brauchen eine härtere Unterlage. Zudem ist die Auswahl der unterschiedlichen Matratzen immer größer geworden: Federkernmatratzen, Schaumstoffmatratzen, Matratzen für Boxspringbetten und viele mehr. Doch welche ist nun die beste Matratze für mich und meine Wirbelsäule?

Welche Matratze ist die beste?

Im Fachgeschäft liegen zahlreiche Matratzen zum Ausprobieren bereit. Der erste Test: einfach mal fallen lassen. Denn auch hier zählt oftmals der erste Eindruck. Allerdings kann der täuschen, denn die Wahrheit zeigt sich doch erst nach ein paar Nächten, oder? Ist es also nur Glückssache, die richtige Schlaf-Unterlage zu erwischen?

Nicht ganz, denn es gibt einige Kriterien, die bereits vorab getestet werden können. Stiftung Warentest nimmt jedes Jahr zahlreiche Matratzen unter die Lupe und unterzieht sie einem knallharten Vergleich. Das Ergebnis kann Verbrauchern als hilfreicher Richtwert dienen. Dabei prüft die Verbraucherorganisation die Matratzen auf Liegeeigenschaften, Handhabung, Haltbarkeit, Bezug, Deklaration sowie Gesundheit und Umwelt.

Sun Garden Memovita V880

Sun Garden Memovita V880 Foto: Amazon

Preis: 179 Euro

Zu den Siegern unter den Schaumstoffmatratzen zählt die Sun Garden Memovita V880 (Note 1,9). In den Punkten Gesundheit und Umwelt, Haltbarkeit, Bezug sowie Handhabung erhält die 90 x 200 cm jeweils die Bestnote sehr gut. Bei Amazon können Kunden für 179 Euro zuschlagen.

Traumnacht Komfort 7-Zonen

Foto: Amazon Foto: Foto: Amazon

Preis: 229 Euro

Die Traumnacht Komfort 7-Zonen 2 in 1 Duo Kaltschaummatratze hat den besonderen Vorteil, dass sie zwei Liegeseiten mit unterschiedlichen Härtegraden besitzt. Und zwar eine weiche und eine mittelfeste Seite. Laut dem Ergebnis von Stiftung Warentest ist sie für alle Körpertypen in Rückenlage geeignet.

Komfortschaummatratze BeCo 2 Dreams

Foto: Amazon Foto: Amazon

Preis: 209 Euro

Wer einen besonders empfindlichen Rücken hat und die Wirbelsäule schonen will, für den könnte die Komfortschaummatratze BeCo 2 Dreams das richtige sein. Dank hochwertiger Schaum-Einlagen im Schulter- und Beckenbereich sowie unterschiedlich feste Liegeseiten mit jeweils 7-Zonen kann die Härteanpassung ganz individuell ablaufen. Stiftung Wartentest vergibt für die 90 x 200 cm-Matratze die Note 2,3.

Welche Matratze bei Rückenschmerzen?

Du findest in der Nacht einfach nicht die richtige Schlafposition und wälzt dich ständig hin und her? Die richtige Quittung gibt es dann am Morgen: Rückenschmerzen. Wenn du immer wieder mit Schmerzen entlang der Wirbelsäule zu kämpfen hast, dann kann das an deiner Matratze liegen. Es gibt jedoch leider nicht die eine Matratze, die für alle gleich gut ist.

Aber aufgepasst: Die Härte­angaben der Hersteller stimmen laut Stiftung Warentest häufig nicht. Probieren geht über Studieren, lautet deshalb hier das Motto. Die Erfahrung wird zeigen, welche Matratze zu deinem Körper passt. Doch Achtung: Nicht nur die Matratze ist für einen schmerzfreien Schlaf entscheidend. Auch das Lattenrost, der Topper oder die Kissen können einen Faktor ausmachen.

Welche Matratze passt zu mir?

Bist du eher die Prinzessin auf der Erbse oder der eiserne Soldat auf dem harten Boden? Diese Frage kannst nur du beantworten und davon solltest du die Wahl deiner Matratze abhängig machen.

Für die einen sind Boxspringbetten der wahrgewordene Traum, andere mögen es lieber klassisch und bleiben bei den Federkernmatratzen. Mit dem Trend mitgehen, ist der falsche Ansatz. Schließlich bringt dir ein schickes Bett nichts, wenn du in der Nacht nicht zur Ruhe kommst. Da kannst du dir das Geld lieber sparen.

Welche Matratze für Kinder?

Beim Kauf von Kinder-Matratzen gelten andere Kriterien. Hier stehen vor allem die Sicherheit und richtige Passform an erster Stelle. Ein erholsamer Schlaf ist für Kinder und Babys noch wichtiger als für Erwachsene. Eltern sollten bei Babymatratzen darauf achten, dass die Matratze nicht zu weich sind. Denn Babys behalten selten durchgehend die gleiche Schlafposition bei. Das Kind könnte sich in der Nacht auf den Bauch drehen, mit dem Gesicht in der Matratze versinken und ersticken.

Ein zu weiche oder zu harte Matratze kann auch der Entwicklung schaden. Kinderkörper befinden sich noch im Wachstum und deshalb sollte die Matratze individuell angepasst sein.

Wann muss man eine Matratze wenden?

Jeder kennt sie: Liegekuhlen. Bei Schaumstoffmatratzen entstehen sie beispielsweise nach einer gewissen Nutzungszeit. Die Lösung vieler Verbraucher lautet Matratze wenden. Empfohlen wird diesen Vorgang vier Mal im Jahr zu wiederholen. Dazu gibt es eine kleine Eselsbrücke: Die Matratze wenden Sie immer dann, wenn die Bettdecke für die nächste Jahreszeit gewechselt wird.

Wann das Wenden der Matratze wirklich sinnvoll ist, hängt jedoch auch von dem Modell ab. Nicht jede Matratze bietet beispielsweise eine „beschlafbare“ Unterseite. Wendematratzen weisen unterschiedliche Härtegrade auf oder sind je nach Witterung unterschiedlich geeignet – das sollte nicht außer Acht gelassen werden.

Wann sollte man eine Matratze wechseln?

Wann hat eine Matratze ihr „Ablaufdatum“ erreicht und ist ein Fall für den Müll? Ganz egal ob Federkernmatratze, Schaumstoffmatratze oder Latexmatratze – irgendwann haben sie alle ausgedient. Die Experten von Stiftung Warentest empfehlen, die Matratze nach etwa acht bis zehn Jahren aus hygienischen Gründen zu entsorgen.

Gemäß dem TÜV Rheinland taugen günstige Matratzen bereits nach etwa fünf bis acht Jahren schon nichts mehr. Natürlich kann der Verfall auch schon eher eintreten. Es sollte auf Flecken, Löcher und Kuhlen geachtet werden. Fängt die Schlafunterlage an zu muffeln, ist das ein Zeichen für Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze.

Wie sollte man Matratzen entsorgen?

Wer seine ausrangierte Matratze loswerden will, hat mehrere Optionen. Die wohl schlechteste ist das heimliche Abstellen auf der Straße oder im Wald. Damit macht man sich nämlich strafbar und muss mit einem Bußgeld rechnen. Besser wäre es, wenn Besitzer einen Recyclinghof aufsuchen.

Sie können die Matratze jedoch auch beim Sperrmüll entsorgen. Die Termine dafür verrät dir deine Stadt oder Gemeinde. Sollte das Modell noch in einem guten Zustand sein, könntest du sie auch an Freunde verschenken oder an hilfsbedürftige Menschen spenden.