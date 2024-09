Zoo Wuppertal: DAS bekommt kaum jemand mit – selbst Mitarbeiter gehen auf Abstand

© Nachwuchs im Zoo! Die Hoffnung auf tierischen Neuzugang im Grünen Zoo Wuppertal durch die Schwangerschaft von Drill-Weibchen "Traceuse" dürften nicht nur die Pfleger, sondern auch die Besucher gehabt haben. Doch dann kam alles anders in dem Tierpark. Auf Facebook gaben Mitarbeitende vom Zoo Wuppertal jetzt bekannt, dass das Baby der Affen-Dame tot ist. Es ist ein Schock, der trotz aller Härte in der Tierwelt anscheinend nichts ungewöhnliches ist. Zoo Wuppertal Seit wenigen Tagen herrscht traurige Gewissheit darüber in Wuppertal, dass der freudig erwartete Nachwuchs von "Traceuse" tot ist. Am 6. November hatten Pfleger der Anlage "ein leider lebloses männliches Jungtier" gefunden. Die schreckliche Nachricht ist in der Tierwelt aber wohl leider oft traurige Realität, wie der Zoo erklärt. "Für das 8-jährige Weibchen, das seit 2017 im Grünen Zoo Wuppertal lebt, war es der erste Nachwuchs. Insbesondere Erstgeburten enden nicht selten in einer Totgeburt." Die Trauer um das verstorbene Jungtier, ist mit der Erkenntnis um seinen Tod allerdings nicht abgeschlossen. Zoo Wuppertal Als Reaktion auf ihren Verlust hatte das Drill-Weibchen ihr totes Baby zwei Tage umsorgt und herumgetragen. Danach kümmerte sich das zweite Weibchen aus der Gruppe, "Uyo", um das leblose Tier. Bei dieser Herangehensweise handele es sich um "ganz natürliches Verhalten, das auch bei Affen in der Wildnis beobachtet werden kann." ________________________________________ Mehr Themen: ________________________________________ Eingegriffen wird von Tierpfleger Seite aus erst, "wenn keines der Tiere mehr Interesse an dem Nachwuchs zeigt", hieß es noch am 8. November. Einen Tag später gab der Zoo bekannt, dass der leblose Körper nun aus dem Affengehege entfernt worden sei. Der Zoo in Wuppertal zeigt sich trotz allem positiv. Denn hinter dem Verlust steckt auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für das Affen-Weibchen und die Drill-Gruppe. Die Reaktionen im Umgang mit dem Nachwuchs haben den Tierpflegern gezeigt, wie die Tiere mit einem lebenden Jungtier umgehen würden. "Damit stehen die Chancen gut, dass sie bei einer erneuten Trächtigkeit und einer dann hoffentlich erfolgreichen Geburt ihr Jungtier ebenso vorbildlich aufzieht, um zum Erhalt dieser stark gefährdeten Affenart beizutragen", heißt es vom Zoo.