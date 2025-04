Zoo Wuppertal: Plötzlich wimmelt es von Feuerwehrleuten – der Grund rührt zu Tränen

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mitten im Zoo Wuppertal? Das heißt normalerweise nichts Gutes. Doch in diesem Fall können sich die Tierfreunde entspannt zurücklehnen.

Denn auch wenn die Einsatzkräfte in voller Montur im Zoo Wuppertal auftauchten, sollte keines der Tiere in Gefahr sein – sogar ganz im Gegenteil.

Zoo Wuppertal: Plötzlich taucht die Feuerwehr auf

Denn die dritte Wachabteilung der Feuerwehr Wuppertal ist nicht etwa zu einem Einsatz in den Grünen Zoo ausgerückt. Stattdessen trafen sich 18 Einsatzkräfte für einen Fototermin vor der Kulisse verschiedener Gehege.

Und der Ausflug ins Reich der Tiere sollte Spuren hinterlassen. So beschlossen die Feuerwehrleute kurzerhand, eine Patenschaft für einen der Weißhandgibbons im Wuppertaler Zoo zu übernehmen. Nicht nur der Grüne Zoo zeigte sich dankbar. Auch Tierfreunde auf der Facebook-Seite des Wuppertaler Tiergartens frohlockten: „Das ist ja eine sehr nette Geste. Danke an die Feuerwehr.“

Die Feuerwehr Wuppertal setzt mit ihrem Engagement ein Zeichen für den Tierschutz, an dem sich jeder Tierfreund ein Beispiel nehmen kann. So freut sich der Wuppertaler Zoo über jeden, der eine Tierpatenschaft übernimmt und dem Tiergarten so finanziell unter die Arme greift.

Was kostet eine Tierpatenschaft im Grünen Zoo Wuppertal pro Jahr?

Elefant, Gorilla, Okapi: 3.000 Euro

Tiger: 2.000 Euro

Braunbär, Löwe: 1.500 Euro

Bonobo, Orang-Utan, Takin: 1.250 Euro

Gepard, Leopard, Schneeleopard: 1.000 Euro

Tapir, Seelöwe (u.a.): 750 Euro

Graues Riesenkänguru, Kleinkatzen: 500 Euro

Königspinguin, Stumpfkrokodil (u.a.): 300 Euro

Brillenpinguin, Weißhandgibbon (u.a.): 200 Euro

Esel, Pelikan (u.a.): 150 Euro

Balistar, Enten, Halsbandpekari: 125 Euro

Erdmännchen, Meerschweinchen (u.a.): 100 Euro

Schlangen, Fische (u.a.): 75 Euro

Neben den Tierpatenschaften können Besucher auch solche für Pflanzen übernehmen.