Zoo in NRW: Nachricht lässt Besucher zusammenzucken – „Furchtbar“

Normalerweise sind die Besucher begeistert von diesem Zoo in NRW. Auf einem fünf Kilometer langen Wegenetz kannst du hier durch den Tierpark schlendern – und das bei fast jedem Wetter. Denn alle großen Tierhäuser des Allwetterzoos Münster wurden mit überdachten Wegen verbunden.

So bietet der Allwetterzoo Münster in NRW die perfekte Ausflugsmöglichkeit für Groß und Klein. Was der Zoo jetzt aber preisgegeben hat, stimmt die Besucher fassungslos. Es geht um die vier Tiger!

Zoo in NRW verkündet Nachricht – Besucher sind fassungslos

Am 30. Mai dieses Jahres sind vier kleine Tiger im Allwetterzoo Münster geboren worden. Aber wie lauten denn jetzt eigentlich die Namen des Nachwuchses? Anders als normalerweise hat dieses Mal nicht der Zoo selbst, sondern die Gewinner einer stillen Auktion über die Namen entschieden. Besucher sind außer sich, als sie hören, wie die Kleinen benannt wurden.

Anya, Hubertus, Friedrich und Ambassador – so heißen die vier kleinen Tiger, die Ende Mai im Zoo das Licht der Welt erblickt haben. Die Gewinner, die die Namen ausgesucht haben, sind Privatpersonen, ein Unternehmen sowie ein Freundschafts-Club, wie der Allwetterzoo Münster in einem Facebook-Beitrag berichtet. „Alle Namen haben besondere Bedeutungen. Der Name Anya steht für Anmut, Hubertus und Friedrich stehen für Weisheit und Frieden. Ambassador wird als ‚Botschafter‘ übersetzt“, erklärt der Zoo.

Tiger-Namen sorgen für Furore

Im Gegensatz zu den Namens-Paten sind die Besucher des Zoos aber so gar nicht zufrieden mit den Entscheidungen. „Bis auf Anya furchtbare Namen“, kommentiert eine Userin unter dem Beitrag.

Und die anderen Follower scheinen der gleichen Meinung zu sein: „Außer Anya finde ich die Namen schrecklich“, schreibt eine Besucherin des NRW-Zoos. „So viel kann man doch gar nicht zahlen, um den Tigern so furchtbare Namen geben zu dürfen“, macht ein anderer User sich über die Entscheidung lustig.