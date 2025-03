Zoo in NRW zeigt rätselhafte Aufnahmen aus Gehege – Besucher haben klaren Verdacht

Damit hat der Allwetterzoo in Münster aber ganz schön für Furore gesorgt! Seit 1974 glänzt der beliebte Tierpark mit seiner Artenvielfalt und den ganzen überdachten Wegen, die große Tiergehege verbinden und dem Zoo in NRW seinen Namen verleihen.

Besonders in den vergangenen Jahren hat der Allwetterzoo immer wieder mit tollen Tiergeschichten für Schlagzeilen gesorgt. So verzeichnete der Zoo zuletzt viele Zuchterfolge bei den verschiedensten Tieren wie dem Großen Ameisenbären, den Geparden oder auch dem Sibirischen Tiger. Doch das ist noch lange nicht alles, denn es gibt wieder Grund zur Freude im Allwetterzoo Münster.

Zoo in NRW verkündet süße News

Via Facebook teilte der Tierpark ein kleines Rätsel mit seinen Fans. „Sound an – heute seid ihr gefragt! Was glaubt ihr, was hört ihr hier? Die Auflösung gibt es in ein paar Tagen!“, schrieb der Zoo zu einem Clip, in dem man merkwürdige Geräusche hören kann. Das Rätselraten ließen sich die User nicht zweimal sagen „Erdmännchen-Welpen oder Lippenbären-Welpen“, „Hört sich an wie Meerschweinchen“ oder „Riesenotter-Welpen? Das wäre ja was“, lauteten nur drei Kommentare unter dem Beitrag.

Und tatsächlich haben auch einige richtig geraten, wie der Park nur kurz darauf auflöst. „Unser Soundrätsel vom Mittwoch hat euch einige Fragezeichen aufgezeigt. Am meisten genannt wurden Pinguine. Doch einige haben es erkannt – unsere Riesenotter haben Nachwuchs bekommen!“, heißt es in einem weiteren Clip, der die Riesenotter-Mama mit ihren Jungen zeigt.

„Den kleinen Riesenottern scheint es bis jetzt gut zu gehen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Die Elterntiere Amérie und Lobo haben zum ersten Mal Nachwuchs bekommen und sind noch unerfahren in der Aufzucht. Bis die kritische Phase vorbei ist, wird es noch einige Wochen dauern“, erklärt der Allwetterzoo Münster weiter. Aufgrund des Nachwuchses werden die Elterntiere in den kommenden Wochen nur im Gehege sein, da sie sich um ihre Jungtiere kümmern müssen.