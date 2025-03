Zoo in NRW muss sich von Besucher-Liebling verabschieden – plötzlich kommen Fragen auf

Die Zoos in NRW leben von ihrer Artenvielfalt. Mit viel Liebe und Einsatz kümmern sich Pfleger tagtäglich um die wilden Tiere in den Tierparks. Auch der Grüne Zoo Wuppertal glänzt da mit rund 3.500 Tiere aus allen Kontinenten und hat sich zu einem der ältesten und traditionsreichsten Zoos Deutschlands gemausert.

Kein Wunder, dass Zoo-Besucher aus ganz NRW dem Tierpark nur zu gern einen Besuch abstatten. Doch nun überrascht der Grüne Zoo Wuppertal mit einer Ankündigung, die einige Besucher stutzig macht. Im Netz herrscht daher helle Aufruhr. Doch um was genau geht es dabei?

Zoo in NRW überrascht mit Entscheidung

Via Facebook verkündet der beliebte Zoo in NRW, dass der am 24. Juli 2024 im Grünen Zoo Wuppertal geborene Hausyak-Bulle den Tierpark verlassen hat und Richtung Hessen in den Bergtierpark Fürth-Erlenbach gereist ist. „Nach der Abgabe des Nachwuchses leben nun noch zwei Hausyaks im Grünen Zoo Wuppertal“, heißt es in dem Statement weiter. Doch bei einigen Besuchern sorgt das für Verwunderung, die sie im Netz nicht hinter dem Berg halten.

„Weshalb ist der Jungbulle nach Fürth gekommen? Existiert dort schon ein Weibchen, sodass es um Nachzucht geht? Ganz schlau werde ich diesmal aus eurer Info nicht, denn so richtig erschließt sich mir die Trennung von seinen Eltern nicht“, schreibt eine Facebook-Nutzerin verwirrt. Der Zoo in NRW reagiert prompt auf die Frage und klärt ausführlich auf.

Der Hausyak-Bulle verließ nämlich den Zoo in NRW, damit es nicht zu gefährlichen Situation im Gehege kommt. Der Grüne Zoo Wuppertal erklärt: „Der Jungbulle musste nun vor Erreichen der Geschlechtsreife seine Familie verlassen, damit er nicht zur Konkurrenz für seinen Vater wird und um Inzucht zu vermeiden. Auch in der Natur verlassen die Yakbullen ihre Eltern, wenn sie geschlechtsreif werden.“