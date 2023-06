Zoo in NRW lässt Bombe platzen: „Endlich ist es so weit!“

Der Allwetter-Zoo Münster ist bald um eine Attraktion reicher – und das könnte den Menschen aus NRW richtig zugute kommen. Denn wenn das Wetter so bleibt und uns die sonnigen Temperaturen quasi wieder vor die Tür locken, steht die Suche nach einer schönen Freizeitbeschäftigung unter freiem Himmel an. Und wer sich dann auch noch etwas für die ganze Familie wünscht, der ist in einem Zoo sicherlich gut aufgehoben.

Passenderweise hat der Allwetter-Zoo Münster jetzt via Facebook offiziell angekündigt, dass sein Ausflugsangebot erweitert. Am Freitag (23. Juni) steht nämlich die lang ersehnte Eröffnung einer weiteren Attraktion in dem NRW-Zoo an. Thema der sogenannten „Meranti-Halle“ werden die Tropen sein. Deshalb können sich die Besucher auf ganz besondere Bewohner freuen.

NRW-Zoo begrüßt Neuankömmlinge

Für die Neueröffnung im Allwetter-Zoo Münster werden teilweise beliebte Langzeitbewohner wie beispielsweise die großen Ameisenbären in die neue Meranti-Halle umgesiedelt.

Die Besucher des NRW-Zoos in Münster dürfen sich aber im Zuge der Neueröffnung der Meranti-Halle auch auf ein paar neue Tiere in der Tropenlandschaft freuen. Vor allem die Ankunft der Tapire wird schon sehnsüchtig erwartet, denn die Tiere werden ab sofort das Angebot des Allwetter-Zoos erweitern.

Aber auch die Aussicht auf Faultiere lockt den ein oder anderen Besucher an, wie eine Facebook-Userin freudig beim Allwetter-Zoo Münster kommentiert: „Es gibt Faultiere? Dann müssen wir da hin.“

Der Allwetter-Zoo Münster verspricht, dass alle Tiere nach und nach in die neue Tropen-Themenwelt eingeführt werden, sodass die Besucher bei regelmäßigen Zoo-Besuchen immer wieder etwas Neues entdecken können. Die kommenden Besucher wird es bestimmt freuen, dass sich das Tierangebot im Allwetter-Zoo Münster stetig erweitert.

Dass ein Zoo nicht immer nur Zuwachs bekommt, sondern auch ab und zu mal ein Tier abgeben muss, erlebten Besucher des Kölner Zoos.