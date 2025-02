Zoo in NRW: Schon im Februar! Diesen Tag sollten sich Besucher fett im Kalender markieren

Na, wenn das mal keine coole Aktion! Der Allwetterzoo in Münster gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich Tausende Besucher an. Kein Wunder, kann man ihn doch teilweise wegen der „Allwettergänge“ auf überdachten Wegen durchqueren und die verschiedenen Häuser des Zoos in NRW erreichen.

Für Besucher und Tierfreunde gibt es jetzt einen wichtigen Termin, den sie sich fett im Kalender markieren sollten. Der Zoo in NRW sorgt damit für einen kleinen Paukenschlag, auf den sicherlich viele sehnsüchtig gewartet haben. Der Zootag steht nämlich schon bald wieder an!

Zoo in NRW: Diesen Tag sollten sich Besucher im Kalender markieren

Einmal pro Quartal nämlich gibt es im Allwetterzoo Münster besondere Zootage. An diesen Samstagen gibt es vergünstigte Eintrittspreise. Der nächste Zootag ist der 22. Februar – also ist es gar nicht mehr lange hin! Die übrigen in diesem Jahr sind am 31. Mai, am 13. September sowie am 22. November.

Dann zahlen Erwachsene einen Eintritt in Höhe von 12,90 Euro, Senioren 10,90 Euro, Studenten 9,90 Euro und Kinder nur noch 7,90 Euro. Kinder unter drei Jahren sowie Hunde zahlen keinen Eintritt. Auch Begleitpersonen von Menschen mit Behindertenausweis kommen kostenlos in den Zoo.

Weniger Eintritt für Zoo-Fans

Auf Facebook kommt die Ankündigung erwartungsgemäß gut an. Viele freuen sich schon auf das Datum, hoffen auf dann trockenes und vielleicht auch wärmeres Wetter. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Wir kommen!“

„Zoos leisten wertvolle Arbeit der Arterhaltung. Überall, wo es möglich ist, werden Tiere auch wieder ausgewildert. Ich freue mich!“

„Können wir auch mal hin, super!“

Der Allwetterzoo in Münster gehört übrigens zu den ältesten Zoos in NRW. Vorgänger war der im Jahr 1875 eingeweihte und 1973 geschlossene „Zoologische Garten zu Münster“. Bis 1974 entstand dann der heutige Allwetterzoo, der in einem Waldgelände nahe dem Aasee errichtet wurde.