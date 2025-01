Zoo in NRW mit bewegender Nachricht – Besucher hin und weg

Was für eine bewegende Nachricht von diesem Zoo in NRW! Der Tierpark in Krefeld gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich Tausende Besucher an. Logisch, dass viele Tierfreunde genau hinhören, wenn es Neuigkeiten vom Zoo in NRW gibt. Oft sind es Informationen rund um die Öffnungszeiten, neue Preismodelle oder aber auch neue Tiere.

Doch diese Nachricht hat es in sich. Und das aus gutem Grund. Denn wie das Social-Media-Team des Zoos in NRW mitteilt, gibt es Neuigkeiten rund um die beiden Servale Nia und Kibo! Das Duo avanciert so langsam aber sicher zu den neuen Publikumslieblingen!

Zoo in NRW mit bewegender Nachricht

Auf Facebook heißt es vom Krefelder Zoo: „Die beiden Servale Nia und Kibo haben sich in ihrer ersten Woche bereits gut eingelebt. Besonders Kibo, der anfangs noch zurückhaltend war, wird nun immer neugieriger und erkundet mutig die Anlage. Nia hingegen zeigte schon (…) große Entdeckungsfreude und führte ihrem Mitbewohner vor, wie es geht.“

Und weiter: „Zwar haben sich die beiden in der kurzen Zeit noch nicht vollständig eingewöhnt, doch sie wirken entspannt und wohlauf – ein vielversprechendes Zeichen. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis sie sich in ihrem neuen Zuhause vollkommen heimisch fühlen.“ Na, das sind doch mal gute Nachrichten, die mit zwei frischen Fotos der Vierbeiner aufgehübscht sind.

Besucher hin und weg

Der Serval ist eine mittelgroße Art der Katzen, die meist auf ockergelbem Grund schwarz gefleckt ist. In der typischen Fleckung ähnelt er dem Geparden. Die sehr schlanke und hohe Art hat sehr lange Beine und einen kleinen Kopf mit großen Ohren. Die Besucher und Zoo-Fans freuen sich, sind hin und weg.

Hier einige ausgewählte Kommentare, die die Stimmung widerspiegeln:

„Wir hatten das Glück, sie zu sehen! Zart und elegant!“

„Wunderschöne, elegante Tiere!“

„Schöne Katzen, freue mich, sie bald zu sehen.“

„Dann müssen wir schnell wieder vorbeischauen, um sie zu bewundern.“

Na, bleibt zu hoffen, dass sich die beiden Fellnasen schon bald so richtig heimisch fühlen werden…