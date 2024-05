Zoo in NRW: Irre Szenen im Gehege – jetzt wird es ernst!

Die EM 2024 steht vor der Tür. Fußball-Deutschland fiebert auf das Turnier im eigenen Land hin. Am Donnerstag (16. Mai) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die letzten Namen des vorläufigen EM-Kaders bekannt gegeben (hier alle Details>>>).

Am selben Tag machte auch ein Zoo in NRW eine große Ankündigung. Fußballfans schauen jetzt ganz genau hin, wie sich die Lage entwickelt.

Zoo in NRW stellt EM-Orakel vor

Es hat mittlerweile gute Tradition. Seit das Sea-Life-Center in Oberhausen bei der WM 2010 Krake Paul die Fußballergebnisse voraussagen ließ, gehören tierische Orakel bei den großen Fußballturnieren einfach dazu. Der Allwetterzoo Münster schickt zur EM 2024 Tapir Theo ins Rennen.

Damit der langnasige Freund auch den richtigen Riecher beweist, wenn es darauf ankommt, haben die Tierpfleger bereits mit dem Training in der Meranti-Halle begonnen. „Damit sich Theo schonmal an das runde Leder gewöhnt, übt er fleißig mit lecker gefüllten Probebällen“, erklärt der NRW-Zoo. „Um Theo im Vorhinein noch nicht zu beeinflussen, sind die Trainingsbälle noch nicht in den Länderfarben dekoriert“, betonen die Verantwortlichen das professionelle Vorgehen.

Ist Theo so treffsicher wie Paul?

Wenn die Spiele beginnen, sollen Theo dann drei bemalte Bälle vorgesetzt werden. Einer steht für Deutschland, einer für den jeweiligen Gegner und einen für ein mögliches Unentschieden.

Bleibt nur die Frage, ob Theo ähnliche Fähigkeiten besitzt wie Krake Paul. Die Mutter aller Fußball-Orakel hatte bei der WM 2010 tatsächlich alle Spiele mit deutscher Beteiligung korrekt vorausgesagt. Auch beim Ausgang des Finals bewies Paul große Treffsicherheit. Bei weiteren Turnieren konnte Paul seine Orakelfähigkeiten jedoch nicht mehr unter Beweis stellen. Denn am 26. Oktober starb der Krake eines natürlichen Todes.