Zoo in NRW lässt wildes Tier frei – Besucher trauen ihren Augen kaum

So umstritten Zoos mittlerweile für manche Menschen sind, so leisten sie dennoch auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt der Tiere. Einige Einrichtungen verfolgen spezielle Zuchtprogramme und wildern sogar Tiere aus – wie jetzt auch der Allwetterzoo Münster in NRW.

Wie der Zoo am Samstag (5. Oktober) auf Facebook bekannt gab, hat man ein wildes Tier nach fünf Monaten in der Einrichtung in NRW auf die Reise in die Freiheit geschickt.

Zoo in NRW lässt Geier frei

Auf Facebook berichten die Verantwortlichen des Allwetterzoos Münster in NRW von der neusten Etappe des „erfolgreichen Auswilderungsprojekts“. So hat ein junger Gänsegeier, der vor fünf Monaten im Zoo geschlüpft war, bereits am Dienstag (1. Oktober) sein bisheriges Nest im Zoo verlassen, „um bald seine Kreise über dem bulgarischen Balkangebirge zu ziehen.“

Genauer ist der Gänsegeier nun in der bulgarischen Stadt Stara Zagora, wo sich die Auswilderungsstation der Organisation „Green Balkans“ befindet. Bis der junge Geier seinen ersten freien Flug machen wird, wird es laut Zoo Münster „noch ein bisschen dauern.“ Zunächst wird er noch einige Monate in einer großen Freiluftvoliere der Organisation leben, „um sich an seine neue Heimat zu gewöhnen.“

Zoo in NRW: „Auswilderung ist immer wieder schön“

Der junge Gänsegeier ist der 15. seiner Art im Allwetterzoo Münster, der in Stara Zagora ein neues Leben bekommt. Auch im letzten Jahr wurde einer der Gänsegeier an die Auswilderungsstation übergeben. „Er fliegt seit dem Frühjahr seine Runden über Bulgarien“, sagt Marcel Alaze, Senior-Kurator im Allwetterzoo.

Nicht nur für die Verantwortlichen des Zoos in NRW ist das Auswilderungsprojekt ein voller Erfolg, auch Tierfreunde freuen sich darüber. „Die Auswilderung ist immer wieder schön“, kommentiert etwa eine Frau den Facebook-Beitrag.