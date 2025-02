Wetter in NRW dreht auf: Experte spricht Klartext – „Schlag auf Schlag“

Wochenlang haben die Jecken in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln auf die Wetter-Vorhersage für NRW geschaut. Die schlimmsten Befürchtungen sollten sich dabei nicht bewahrheiten.

Zwar sollte sich das Wetter in NRW zur Altweiberfastnacht noch recht wechselhaft gestalten. Doch der größte Teil des Straßenkarnevals in Köln und Düsseldorf soll den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge überwiegend verschont bleiben.

Wetter in NRW: Jetzt geht es „Schlag auf Schlag“

Zwar soll es nach vereinzelten Graupelgewittern am Donnerstagnachmittag (27. Februar) auch am Freitag noch vereinzelt ein paar Schauer geben. Doch ab den Nachmittagsstunden soll der Regen nachlassen. Und dann ist nur noch am Samstag mit etwas Sprühregen zu rechnen, bevor es danach laut DWD-Meteorologen erst einmal trocken bleiben soll.

Was dann passiert, lässt Dominik Jung frohlocken. „Perfekter könnte ein Rosenmontag an einem 3. März eigentlich gar nicht werden“, so der Wetter-Experte. Bei strahlendem Sonnenschein erwartet die Jecken Werte von 10 bis 12 Grad. Aber, so schränkt der Diplom-Meteorologe ein: „Das sind die Schattentemperaturen. In der Sonne sind es vielleicht gefühlt auch mal 15 bis 17 Grad.“

Allerdings ist es in den Morgenstunden nach einer klaren Nacht noch sehr kalt. Wer sich früh auf die Socken zu einem der großen Umzüge in Köln oder Düsseldorf macht, sollte das bei seiner Kostümplanung mit einberechnen. Auch am Veilchendienstag soll es recht mild werden. „Dann geht es Schlag auf Schlag“, kündigt Dominik Jung an.

Wetter in NRW dreht auf

„Am Aschermittwoch ist noch lange nicht alles vorbei“, so der Wetter-Experte. Stattdessen dreht das Wetter in NRW dann erst so richtig auf. „Da legt der Frühling gerade mal erst los.“ So könnte das Thermometer am Mittwoch bereits an der 15-Grad-Marke kratzen, bevor es Richtung Wochenende richtig warm wird.

Schon am Freitag (7. März) sollen es bis zu 18 Grad werden. Am Wochenende könnte das Thermometer dann sogar die 20-Grad-Marke knacken. „Der Frühling ist dann auf vollen Touren“, so Dominik Jung („wetter.net„). Ein Temperatur-Dämpfer sei zwar noch nicht in Sicht. Es wäre aber überraschend, wenn es im März durchgehend so warm bliebe. Schauen wir mal, was wird.