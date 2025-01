Wetter-Sturz in NRW: Experte warnt – „Richtig gefährlich“

Haben wir schon April? Angesichts der absoluten Wetter-Achterbahnfahrt im Januar könnte man das durchaus meinen. Erst bricht eine eisige Frostwand über NRW herein, dann scheinen die Temperaturen immer milder zu werden. Beständigkeit? Fehlanzeige. Doch nun pendelt sich das Wetter seit einigen Tagen bei Minusgraden ein. Die Folge: Glatteisgefahr am Morgen und bibbernde Menschen.

Und jetzt warnt auch noch ein Wetterexperte mit Blick auf die Karten – das Ganze wird „richtig gefährlich“.

Wetter: Regenschirm oder Mütze? Das kommt auf NRW zu

Denn durch mehrstündigen Sprühregen besteht im Süden und Osten von NRW erhebliche Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Glatteisbildung. Hoch Beate sorgt wieder einmal für ein kräftiges Auf und Ab beim Wetter. Kein Wunder, dass die Experten vor Straßenglätte warnen und vor allem zu vorsichtigem und langsamem Fahren auffordern.

Auch am Donnerstag (16. Januar) bleibt es in NRW zunächst überwiegend bedeckt und trüb, im Tagesverlauf sind aber örtlich Auflockerungen möglich. Im höheren Bergland kann sich sogar zeitweise die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen zwei und sieben Grad.

+++ Zoo in NRW: Junge steht ganz dicht am Gehege – seine Eltern trauen ihren Augen kaum +++

Auch der Freitag (17. Januar) beginnt zunächst neblig und trüb. Ab Mittag rechnet Wetterexperte Dominik Jung (wetter.net) dank Hoch Beate aber mit freundlicherem Wochenendwetter: Von Sonne ist in NRW allerdings nichts zu sehen, stattdessen bleibt es durchgehend grau – aber niederschlagsfrei. Und das bei Höchstwerten zwischen drei und sieben Grad.

Wetter in NRW: Ende Januar könnte es schneien

Doch wann kommt es zu einem echten Wetter-Wechsel in NRW, also weg vom Hoch, hin zum Tief? Das könnte noch um den 25. Januar herum der Fall sein. Das GFS-Modell der US-Wetterbehörde NOAA zeigt einen echten Wetter-Knotenpunkt. Die Meteorologen rechnen mit polaren Luftmassen und sogar Schnee steht auf dem Wetterprogramm. Ob sich an der „Schmuddelwetterlage“ etwas ändert, bleibe aber vorerst abzuwarten, so Dominik Jung. Schließlich könne man noch nicht mit Sicherheit sagen, wann sich Hoch Beate abschwächt.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Also Bikini und Badehose lieber noch eine Weile in der Ecke lassen und den Schal immer mitnehmen. Schließlich ist eine Erkältung nicht nur nervig, sondern auch vermeidbar. Und für alle Autofahrer: Vorsicht im Straßen-Verkehr!