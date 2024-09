Wetter-Wende in NRW ist nur der Anfang – Oktober-Prognose lässt keinen Zweifel

Nach der kurzen Kälte-Periode Mitte September ist der Spätsommer in NRW eingekehrt. Bei Werten bis zu 26 Grad lässt sich das Wetter dieser Tage in NRW ganz gut aushalten.

Noch bis zum Wochenende soll es weitgehend freundlich bleiben. Doch ab Sonntagnachmittag (22. September) wendet sich langsam das Blatt. Die Wetter-Prognosen für Oktober deuten jetzt auf einen eindeutigen Trend hin.

Wetter in NRW: Letzte Chance

Wer kann, der sollte das Wochenende in NRW noch einmal für ausschweifende Unternehmungen an der frischen Luft nutzen. Denn es könnte das vorerst letzte spätsommerliche und vor allem trockene Wochenende bleiben. Schon ab Sonntagnachmittag zieht es sich in Teilen des Landes langsam zu. Dann ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Auch zu Wochenbeginn rechnen die Meteorologen mit Regenfällen. Laut Dominik Jung soll es mit dem kalendarischen Herbstbeginn sehr durchwachsen werden. In NRW soll dem Meteorologen zufolge bis Freitag (27. September) mehr Regen herunterkommen als an jeder anderen Stelle in Deutschland.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 22 bis 26 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Sonntag: 22 bis 25 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Montag: 19 bis 22 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Oktober-Prognose lässt zittern

Und auch der Ausblick auf die Wetter-Entwicklung im Oktober lässt Sonnenanbeter in NRW nicht gerade frohlocken. Denn den Prognosen der Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ zufolge müssen wir uns auf einen markanten Wetterwechsel einstellen.

Demnach sollen polare Luftmassen von Norden nach Deutschland strömen und die Temperaturen mächtig purzeln lassen. Zwar bestehe im Hinblick auf die Langzeit-Prognose noch Restunsicherheit. Aber die Wahrscheinlichkeit sei hoch, „dass der Vollherbst bis Oktober über Deutschland Einzug halten kann.“ Es führt wohl bald kein Weg mehr vorbei an wetterfester Kleidung und Übergangsjacken.