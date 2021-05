Wetter in NRW: Hochsommer im Mai? Experten rechnen am Sonntag mit bis zu 28 Grad. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Hochsommer am Wochenende? Wetterdienst spricht von „radikaler Umstellung“

Statt Frühlingssonne liefert das Wetter in NRW zwar aktuell meist wolkenverhangene Regentage – doch am Wochenende könnte das plötzlich ganz anders aussehen!

Denn dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kommt das Wetter in NRW am kommenden Sonntag schon fast hochsommerlich daher!

Wetter in NRW: Bis zum Wochenende wird es stetig wärmer

Zwar dauert es noch bis Samstag, bis sich die Wolken so langsam verzogen haben, doch bereits in diesen Tagen ist eine deutliche Erwärmung zu spüren.

NRW steht vor einem sommerlichen Wochenende! (Symbolbild) Foto: picture alliance / R4223

Von maximal 13 Grad am Donnerstag klettern die Temperaturen bis Samstag auf frühlingshafte 18 Grad. Doch das ist erst der Anfang...

Denn am Sonntag „stellt sich das Wetter radikal um“, heißt es vom DWD. Mit einem Mal soll es schon fast hochsommerlich werden!

Wetter in NRW: Bis zu 28 Grad am Sonntag erwartet

Von Sonnenschein und Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad ist die Rede! Selbst auf dem Kahlen Asten werden rund 20 Grad erwartet. Wie lange der Blitz-Sommer anhält, ist jedoch noch unsicher.

Bis zu 28 Grad sollen am Sonntag in NRW möglich sein. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto / Mario Hommes

Trotz der hohen Temperaturen am Sonntag sollen bereits am Nachmittag starke bis stürmische Böen auftreten. Diese nehmen zwar zum Abend hin ab, könnten aber in der Nacht vereinzelte Schauer oder Gewitter zur Folge haben – und damit wieder etwas Abkühlung mit sich bringen. (at, mit dpa)

