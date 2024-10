Wetter in NRW: Experte muss zurückrudern – „Schnappatmung“

Das letzte Wochenende im Oktober hat uns in NRW noch einmal herrliches Wetter beschert. Vor allem der Samstag (26. Oktober) ließ Sonnenanbeter frohlocken. Bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen im Bereich der 20-Grad-Marke ließ sich der Ausflug ins Freie genießen.

Am Sonntag zog es sich dann vielerorts in NRW zu. Doch es blieb weiterhin vergleichsweise mild für diese Jahreszeit. Letzten Prognosen zufolge sollte die Wetter-Wende bald folgen. Doch jetzt hat sich das Blatt schon wieder gewendet.

Wetter in NRW: Experte spricht Klartext

„Da haben einige schon Schnappatmung bekommen“, erinnert sich Dominik Jung über den möglichen Winter-Einbruch am ersten November-Wochenende. Aber jetzt sei ganz klar entschieden, dass sich die Berechnungen des GFS-Modells gegenüber dem europäischen Wettermodell klar durchgesetzt habe.

Schnee bis in tiefe Lagen Anfang November? Davon ist in den aktuellen Prognosen überhaupt nichts mehr zu sehen. Stattdessen haben wir es ganz klar mit der stabilsten Hochdruck-Phase des Jahres zu tun. Und die soll laut dem Wetter-Experten noch einige Zeit andauern.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 14 bis 18 Grad, nachts 11 bis 7 Grad

Mittwoch: 14 bis 17 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Donnerstag: 13 bis 16 Grad, nachts 9 bis 4 Grad

Wetter-Knick Anfang November

Zwar sollen die Werte laut Dominik Jung („wetter.net„) im November leicht absinken. Doch von einem Winter-Einbruch könne definitiv keine Rede sein. Denn die Temperaturen sollen überwiegend im zweistelligen Bereich bleiben.

Dazu sei bis weit in den November hinein nicht mit viel Niederschlag zu rechnen. Erst ab Mitte des Monats gebe es die ersten Regensignale. Bis dahin können wir uns also auf recht mildes und trockenes Wetter in NRW einstellen.