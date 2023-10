Wetter in NRW: Experte mit Winter-Prognose – „Das ist relativ eindeutig“

Der Oktober ist für diese Jahreszeit bereits überraschend mild. Das Wetter hielt zuletzt für NRW sogar noch Temperaturen über 20 Grad bereit. Doch eines ist sicher: der Winter wird kommen.

Aber müssen wir uns auf sibirische Kälte oder eine eher milde Wetterlage in NRW einstellen. Die Prognose von Wetter-Experte Dominik Jung spricht eine eindeutige Sprache.

Wetter in NRW: Experte ohne Zweifel

Dominik Jung wagt auf seinem Youtube-Kanal von wetter.net gerne auch mal einen Blick in die Zukunft. Dafür schaut der Diplom-Meteorologe auf die neueste Prognose des amerikanischen CFS-Wettermodells. Im Hinblick auf die Temperaturen der kommenden Winter-Monate wird er deutlich: „Das ist relativ eindeutig: Es könnte wieder ein milder Winter werden.“

Für Schnee-Fans ist das keine gute Nachricht, denn damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit auf eine weiße Traum-Landschaft. „Der Winter könnte in den meisten Teilen von Deutschland mal wieder deutlich zu warm ausfallen. Für uns in Deutschland heißt das so 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020“, führt der Wetter-Experte weiter aus.

Anhand einer Statistik von 1880 bis 2020 ist zu sehen, wie die Temperaturen im Winter immer mehr ansteigen – mit Ausnahme von kleinen Ausreißern nach unten. Beim Blick auf die einzelnen Wintermonate bestätigt sich die Tendenz der letzten Jahre. Im Dezember ist die Abweichung noch gering, doch ab 2024 liegt die Durchschnittstemperatur deutlich über dem neu berechneten Klimamittel. Im Februar soll es laut dem Diplom-Meteorologen sogar 2 bis 3 Grad wärmer werden als gewöhnlich.