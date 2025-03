Wetter in NRW: Nach „Winter-Comeback“ – Experten sehen eindeutigen Trend

Das ist ein heftiger Temperatursturz, den NRW von Montag (10. März) auf Dienstag verspürt hat. Schon am Morgen war es klar: Die warmen Tage sind erst einmal vorbei. Das Wetter hat sich gedreht, die Temperaturen sind um zehn Grad in der Spitze abgesackt. Und die Sonne? Die lässt sich gar nicht mehr blicken.

Und jetzt spricht „wetter.net“-Moderatorin Kathy Schrey sogar noch von Schnee. Der Winter ist wahrhaftig zurück. Doch für wie lange und können wir in NRW auf einen baldigen Wetter-Wechsel hoffen?

Wetter in NRW: Temperaturen im Keller

„Die Anzeichen verdichten sich zunehmend: Offenbar steht uns ein Spätwinter bevor, der vielerorts nochmals Schnee bringen könnte“, erklärt Meteorologin Schrey in einem aktuellen YouTube-Video von Dienstagnachmittag. „Grund dafür ist eine spannende Wetterkonstellation, bei der ein Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln und Tiefdruckgebiete bei Italien zusammenspielen.“

Die Folge: Frostige Temperaturen im ganzen Land und Schneefall – allerdings vor allem im Süden und Osten. NRW bekommt davon voraussichtlich kaum etwas mit. Weder das GFS- noch das ECMWF-Modell lassen mehr als ein paar Schneeflocken im Westen springen. Der bekommt statt Schnee nur Regen ab.

Wetter in NRW: Rückkehr zum Frühling?

Am Mittwoch (12. März) geht es demnach wolkenverhangen und mit maximal acht Grad weiter, am Donnerstag sinken die Temperaturen weiter auf sechs Grad ab und hinzu kommen gewittrige Regengüsse. Es wird „ordentlich nass“, so die Expertin. Danach soll es zwar wieder trockener, jedoch weiterhin kälter werden. „Wie genau sich die Lage entwickelt, bleibt abzuwarten, doch ein Trend zeichnet sich deutlich ab“, so die „wetter.net“-Moderatorin.

Erst am Sonntag (16. März) könnte sich die Sonne wieder länger heraustrauen. Doch macht der 10-Tages-Trend des Deutschen Wetterdienstes Hoffnung auf baldige Besserung. Hier sind mit Anbruch der neuen Woche steigende Temperaturen zu erkennen. So könnte NRW ab Mittwoch (19. März) erneut die 15-Grad-Marke übersteigen und bald darauf auch wieder an den 20 Grad kratzen.

Dies ist allerdings nur ein vorläufiger Trend und daher mit Vorsicht zu betrachten, Hoffnung auf eine baldige Rückkehr des Frühlings macht er dennoch.