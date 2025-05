Wetter in NRW: Jetzt kommt die Wende – Expertin hat Vorahnung

Der Frühling 2025 zeigt sich derzeit von einer besonders trockenen Seite. Erst kürzlich äußerte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ seine Bedenken zur derzeitigen Trockenheit, die große Probleme für die Tier- und Pflanzenwelt bedeuten könnte. Schließlich legt ein trockener Frühling den klimatischen Grundstein für Hitzewellen im Sommer – und kann damit quasi wie ein Brandbeschleuniger wirken (DER WESTEN berichtete).

Aber können wir noch mit einer Wetter-Wende rechnen, die uns zumindest ein wenig Regen beschert? Eine Expertin äußert ihre Vermutung.

Wetter in NRW: Das sagt die Expertin

Die Niederschläge, die von der Natur doch so dringend benötigt werden, blieben in den letzten Tagen aus. Das Wetter, das zwar gute Bedingungen für Aktivitäten im Freien schafft, bringt allerdings auch Kopfzerbrechen mit sich. Denn ohne Niederschlag müssen die Pflanzen leiden und auch viele Tiere finden weniger Wasserquellen. Soll sich das nun ändern?

Die Antwort auf die Frage fällt zunächst mau aus. Denn laut der Vorhersage einer Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes soll es auch in den nächsten Tagen in NRW trocken bleiben. Regen sei vorerst nicht in Sicht und der Sonntag (18. Mai) zeige sich mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad weiterhin mild, mit lockeren Wolken. Allein in Ostwestfalen könne es am Sonntag vereinzelte Schauer geben.

Das ist die weitere Prognose

Am Montag (19. Mai) sollen die Temperaturen auch schon wieder steigen. Die Wetter-Expertin prognostiziert Werte von bis zu 24 Grad in NRW sowie viel Sonnenschein. Die einzige Hoffnung auf Regen bleibt wohl am Mittwoch (21. Mai), an dem die Expertin einen Umschwung vermutet. Laut der Meteorologin soll der Regen teils flächiger ausfallen, wobei die Niederschlagsmengen sich von Ort zu Ort allerdings sehr unterscheiden können. Ob es also zur wohlverdienten Bewässerung der Pflanzen durch den Regen kommt, bleibt abzuwarten.