Wetter in NRW: Nie mehr weiße Weihnachten? Experte macht klare Ansage

Es war ein plötzlicher Wintereinbruch, der NRW in der zweiten November-Hälfte heimgesucht hat. Doch so schnell die Kälte da war, so fix ist sie auch schon wieder verschwunden.

Doch die Kälteperiode weckt Begehrlichkeiten. Viele fragen sich: Wann wird es mal wieder richtig Winter? Ein Winter, an dem es auch an Weihnachten mal wieder weiß wird? Ein Wetter-Experte lässt sich auf dieses Gedankenspiel ein – und hat keine guten Nachrichten für die Menschen in NRW.

Wetter in NRW: Experte mit düsterer Prognose

Lang ist es her, dass ein weißes Band über den Städten von Rhein und Ruhr an Heiligabend gelegen hatte – letztmalig im Winter 2010. Nach dem Wintereinbruch im November keimte bei vielen jedoch mal wieder die Hoffnung auf weiße Weihnachten auf.

Doch Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht allen Winterfreunden den Zahn: „Derzeit sieht es ganz danach aus, dass Deutschland aufgrund der aktuellen Witterungsvorhersagen ein relativ warmer Dezember erwartet, sodass die Chance auf weiße Weihnachten eher gering ist“, prognostiziert der Wetter-Experte im Gespräch mit „web.de“.

Walter sieht angesichts der Erderwärmung der letzten beiden Jahrzehnte wenig Chancen auf eine Veränderung: „Durch diesen Trend sinken die Chancen auf weiße Weihnachten natürlich noch mehr.“

Nie mehr weiße Weihnachten in NRW?

Wer seine Chancen auf weiße Weihnachten erhöhen möchte, der muss NRW tendenziell an den Feiertagen verlassen. In höheren Lagen der Alpen oder auch in den Mittelgebirgen (Harz oder in der Rhön) liegt im Dezember statistisch gesehen deutlich häufiger Schnee. Müssen wir uns in NRW also für immer vom weißen Traum zur Weihnachtszeit verabschieden?

Nein, sagt der DWD-Sprecher: „Es ist nicht so, dass es nie mehr weiße Weihnachten in Deutschland geben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird immer geringer.“ Wie extrem die Schwankungen innerhalb weniger Tage sein können, zeigt das Wetter genau einen Monat vor dem Weihnachtsfest. Würde dies sich im Dezember später wiederholen, würde es besonders bitter laufen. Denn nach dem Schnee vom 21. bis 23. November stiegen die Temperaturen in NRW am Sonntag (24. November) auf bis zu 17 Grad an. Das wäre ein äußerst warmer Heiligabend…