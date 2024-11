Wetter in NRW: Experte blickt auf Schnee-Prognose – „Dicke weiße Überraschung“

Es ist DIE Frage, die sich mittlerweile viele Menschen beim Blick aufs Wetter in NRW stellen: Wann kommt der Wintereinbruch – und wann fällt der erste Schnee? Kein Wunder. Die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen, der 1. Advent ist nur noch rund zwei Wochen entfernt, vielerorts werden bereits Lichterketten aufgehängt und Weihnachtsbäume geschmückt. Da wäre eine winterliche Schneedecke doch gar nicht mal so verkehrt, oder?

Wenn es nach den US-amerikanischen Wetterexperten und ihrem internationalen GFS-Modell („Global Forecast System“) geht, dürfen sich Winter-Fans in ganz Deutschland schon bald auf die ersten Schneeflocken freuen (>> hier mehr dazu). Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ schaut sich diese Berechnungen noch einmal ganz genau an – und erklärt, was sie für das Wetter in NRW bedeuten.

Wetter in NRW: Wann kommt der Wintereinbruch?

Stichtag für den voraussichtlichen Wintereinbruch hierzulande ist der kommende Freitag (22. November). Das deutsche Wettermodell gibt sich (typisch deutsch!) zwar eher pessimistisch, was die erwartbaren Schneemengen angeht – hier haben nur Bayern und Baden-Württemberg Chancen auf die ersten Flocken – doch die US-Amerikaner sehen das ganz anders.

Das GFS-Modell sagt eine geschlossene Schneedecke in Süd- und Norddeutschland voraus, mit einzelnen Ausläufern in die Mitte der Bundesrepublik – und damit auch nach NRW. Hier ist es vor allem die Region im südöstlichen Ruhrgebiet und darüber hinaus im Märkischen Kreis, wo der Schnee herabrieseln könnte.

Regen oder Schnee – das ist die Frage

Doch Obacht: Das GFS-Modell sagt zwar für diese Regionen Niederschlagsmengen in Höhe von bis zu 130 Litern pro Quadratmeter voraus – aber das könnte natürlich auch am Ende einfach ein nasskalter November-Regen sein. Und der lockt in derartigen Mengen natürlich niemanden auf den Weihnachtsmarkt!

Mehr News:

Doch die Hoffnung darauf, dass sich zumindest Teile dieses Niederschlags am Ende als Schnee in NRW herausstellen, stirbt natürlich zuletzt. Das wäre dann ein Wintereinbruch quasi über Nacht vom 21. auf den 22. November – „dann am frühen Morgen mit einer schönen, dicken, weißen Überraschung“, wie Dominik Jung es beschreibt.