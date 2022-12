Wetter in NRW: Droht auch hier der „Kälteschock“? Experte macht wenig Hoffnungen – „Der Winter hat fertig“

Von dem Traum einer weißen Weihnacht müssen wir und wohl oder übel verabschieden. Auch in diesem Jahr werden die Geschenke nicht mit dem Ausblick auf eine Schneepracht ausgepackt. Das Wetter in NRW hat stattdessen andere Pläne.

Nach dem wilden Temperaturwechsel von eisig kalt bis frühlingshaft scheint sich das Wetter in NRW nun einzupendeln.

Wetter in NRW lässt Milde walten

„Der Winter ist nicht weg, er ist nur woanders“, fasst Wetterexperte Dominik Jung die aktuelle Lage zusammen. Seitdem die Thermometer in NRW beinahe wieder in den zweistelligen Bereich klettern, platzt die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht. Allerdings schien es noch vor wenigen Tagen so, als würde die Region von einem heftigen Kälteschock heimgesucht werden.

„wetternet“ zufolge verziehe sich das Wetterphänomen, welches bis zu -40 Grad mit sich bringen kann, allerdings über Weihnachten nach Nordamerika. Dort haben die Menschen mit ungewöhnlichen Temperaturstürzen und klirrend kalten Minusgraden zu kämpfen. Durch den sogenannten Bomben-Zyklon verzeichneten die amerikanischen Wetterstationen einen unglaublichen Temperaturunterschied von plus sieben Grad runter auf minus 13 Grad innerhalb von nur neun Minuten.

Hierzulande geht es deutlich milder zu. Der Wetterexperte betont: „Der Winter hat fertig für 2022.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass es zum Ende des Jahres nicht noch turbulent wird. Statt Eis und Schnee sollen nämlich Sturmböen über das Bundesland fegen. Trotzdem erwarten die Meteorologen zehn Grad am Heiligen Abend. Das wird am ersten Weihnachtsfeiertag von Höchsttemperaturen von bis zu elf Grad getoppt.

Wetter in NRW: SO startet die kommende Woche

Die kommende Woche startet am 26. Dezember allerdings mit einem leichten Temperaturrückgang auf acht Grad. Dazu soll es immer wieder zu heftigen Regenschauern kommen, warnen die Experten von „wetternet“.