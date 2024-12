Wetter-Experte staunt über Epizentrum in NRW – „Schon der Knaller“

Wann gibt es endlich mal wieder Weiße Weihnachten in NRW? In den letzten Wochen haben einige Langzeit-Prognosen bei Winterfreunden die Hoffnung auf Schnee an Heiligabend keimen lassen. Hinzu kam der plötzliche Wintereinbruch im November, der gezeigt hat: Alles ist möglich.

Je näher die Feiertage rücken, desto eindeutiger werden die Prognosen. Für Wetter-Experte Dominik Jung besteht mittlerweile kein Zweifel mehr.

Wetter in NRW: Wintermöhre mutiert

Die Wintermöhre ist mal wieder mutiert. Viele Wettermodelle haben in den letzten Wochen immer wieder die ganz großen Schneemassen für Weihnachten berechnet. Von Dauerfrost und Schnee war da die Rede. Zumindest in höheren Lagen sollte es weiß werden – auch in NRW.

Doch davon ist mittlerweile keine Rede mehr. „Es ist einfach nix zu holen in Sachen Winterwetter“, bringt es Dominik Jung auf den Punkt und legt sich in puncto Weiße Weihnachten 2024 in NRW fest: „Das wird nichts werden“. Stattdessen erwartet uns im Westen eine ganz andere Wetter-Entwicklung.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 7 bis 11 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Mittwoch: 9 bis 13 Grad, nachts 11 bis 8 Grad

Donnerstag: 10 bis 14 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Epizentrum in NRW

Statt Dauerfrost und weißer Pracht hat sich das Blatt nach Angaben des Meteorologen „grandios gewandelt“. Statt einer Abkühlung nach dem 4. Advent werde mittlerweile ausgerechnet für die Feiertage ein Wärmeberg berechnet. „Das ist schon der Knaller“, entfährt es Dominik Jung.

Das Epizentrum des Temperaturanstiegs sieht der Wetter-Experte („wetter.net„) dabei in NRW: „Das sind fast schon vorfrühlingshafte Werte im Westen“, prognostiziert Dominik Jung. So soll das Thermometer in NRW auf bis zu 12 Grad klettern. Bundesweit soll es nirgendwo wärmer werden als bei uns. Der Traum von der weißen Weihnachten ist damit endgültig ausgeträumt.