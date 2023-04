Wetter in NRW: Irre Wende – rollt jetzt doch die große Keule auf uns zu?

Extremer könnten die Wetter-Unterschiede in Europa kaum sein. Während Spanien aktuell mit einer historischen Hitzewelle mit Werten um die 39 Grad zu kämpfen hat, haben wir es in NRW mit unterdurchschnittlich kühlen Temperaturen zu tun (mehr hier). Wetter-Experte Dominik Jung hatte uns schon darauf vorbereitet, dass sich daran auch im Wonne-Monat Mai vorerst nichts ändern wird.

Doch wendet sich jetzt das Blatt? So sieht es zumindest nach den neuesten Prognosen aus, die der Meteorologe präsentiert. Der Ausblick auf die nächsten Tage könnte demnach nur ein Vorgeschmack sein für das, was uns schon bald in NRW blüht.

Wetter in NRW: Kommt jetzt die große Wende?

Nach der heftigen Wetterlage mit Gewittern, Starkregen und stürmischen Böen am Freitag (28. April) beruhigt sich das Ganze über das Wochenende hin. Danach bleibt es zwar überwiegend trocken, aber für die Jahreszeit weiterhin relativ kühl. Selbst der Wonne-Monat Mai sollte seinen Namen laut bisherigen Prognosen kaum verdienen.

Denn in den ersten Mai-Tagen sollten uns bisherigen Wetter-Berechnungen zufolge in NRW kalte Kaltluftmassen aus dem Norden heimsuchen. Demnach sollten die Temperaturen am ersten Mai-Wochenende noch einmal ordentlich in den Keller gehen. Doch wendet sich jetzt plötzlich das Blatt?

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Samstag: 13 bis 16 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Sonntag: 15 bis 18 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Montag: 17 bis 19 Grad, nachts 8 bis 6 Grad

Kommt die Hitze-Keule nach NRW?

Einigermaßen sicher scheint, dass die Temperaturen in der ersten Mai-Woche langsam aber sicher Richtung 20-Grad-Marke wandern. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte das Thermometer die Schallmauer Ende nächster Woche knacken. Doch was passiert dann?

Mittlerweile sei auch möglich, dass die extrem heißen Luftmassen aus Spanien zu uns ziehen und die kalte Luft Richtung Norden verdrängt. Sollte es soweit kommen, könnte sich der Frühling vielleicht endlich mit seiner ganzen Wucht ausbreiten. „Es könnte also noch recht spannend werden“, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net“).