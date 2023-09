Wetter in NRW: Jetzt kommt’s richtig dicke – September bricht komplett ein

Bislang hat uns der September ein rekordverdächtiges Wetter in NRW beschert. Die erste Monatshälfte war durchschnittlich rund vier Grad wärmer im Vergleich zum Wetter der letzten 30 Jahre – und sogar wärmer als die Sommermonate Juni, Juli und August, wie Wetter-Experte Dominik Jung betont.

Nach einem kurzen Temperatureinbruch nach den Unwettern Anfang der Woche kehrt der Spätsommer am Wochenende in NRW wieder zurück. Danach wird es jedoch richtig ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeichnet ein düsteres Szenario.

Wetter in NRW: Neue Unwetter rollen auf uns zu

Bis zu 27 Grad und Sonne satt. Am Samstag (16. September) können wir uns auf das nächste spätsommerliche Wochenende in NRW freuen. Ist es dieses Mal wirklich das letzte? Darauf müssen wir uns angesichts der aktuellen Vorhersagen offenbar einstellen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 24 bis 27 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Sonntag: 24 bis 27 Grad, nachts 18 bis 13 Grad

Montag: 22 bis 25 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

So erwarten die DWD-Experten am Sonntag im Tagesverlauf dichtere Wolkenfelder, die sich von Südwesten her in NRW ausbreiten. In der Nacht zu Montag können die Meteorologen die ersten Schauer und Gewitter nicht ausschließen. Zu Beginn der neuen Woche kommt es dann richtig dicke. Dann rechnen die Wetter-Experten mit kräftigen Schauern und Gewittern und können die nächste Unwettergefahr nicht mehr ausschließen. Bei Gewittern drohen dann sogar schwere Sturmböen. Und das ist erst der Anfang.

Wetter-Experte fürchtet: „Wird richtig ruppig“

Nicht nur soll es ab der nächsten Woche immer wieder regnen. Auch danach müssen wir uns auf einiges gefasst machen. So braut sich laut Dominik Jung („wetter.net“) Ende nächster Woche einiges zusammen.

Nach Angaben des Wetter-Experten berechnen Wetter-Modelle eine heftige Sturmlage, die NRW am Sonntag (24. September) treffen könnte. Demnach würden uns Ausläufer eines Orkantiefs über der Nordsee treffen, die schwere Sturmböen in NRW zur Folge hätten. „Da wird es also richtig ruppig werden.“ Ob und wann genau das Sturmtief NRW trifft, sei allerdings noch unsicher. Fest steht laut dem Meteorologen: „So langsam aber sicher rückt der Herbst an.“