Wetter in NRW: Expertin staunt Bauklötze – „Sprengt den Rahmen“

Das Wetter in NRW hat im März genau da weitergemacht, wo es im Februar aufgehört hatte. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass mit dem Frühlingsbeginn auch endlich mal wieder die Sonne herauskommt.

Am Sonntag (3. März) kratzen die Temperaturen in NRW dann sogar schon fast an der 20-Grad-Marke. Doch am Montag kippt die Wetter-Lage dann schon wieder, wie wir bereits berichteten >>>. Ein Blick zurück versetzt eine Wetter-Expertin ins Staunen.

Wetter in NRW dreht auf

Der Februar ist vorbei und jetzt ist es offiziell. Noch nie zuvor seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung im Jahr 1881, war ein Februar in Deutschland so warm wie 2024. Kathy Schrey zeigt dazu eine Statistik, in der der aktuell abgelaufene Monat gar nicht auftaucht. Den Februar 2024 mit seiner Monatsmitteltemperatur „können wir lange suchen. Der sprengt den Rahmen“, staunt die Wetter-Expertin.

Denn die durchschnittliche Temperatur war höher als die Achse des Graphen in der Statistik erlaubt. Mit 6,56 Grad lagen die Werte im Schnitt 5,04 Grad über dem Klimamittel. „Das ist wärmer als ein normaler März-Monat“, weiß Kathy Schrey. Die Meteorologin hebt hervor, dass jeder einzelne Tag im Februar 2024 über der sonst üblichen Durchschnittstemperatur lag.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 13 bis 17 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Montag: 10 bis 13 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Dienstag: 8 bis 12 Grad, nachts 5 bis 2 (im Bergland Frost bei -1 Grad)

Überraschende Wetter-Werte

Ähnliche Abweichungen auch bei Sonnenstunden und Niederschlägen. Sonnenanbeter kamen im Februar wahrlich nicht auf ihre Kosten. Die Sonne ließ sich im Februar nur knapp über 51 Stunden blicken und damit deutlich weniger (66 Prozent) als normalerweise.

Dafür regnete es umso mehr in Deutschland (151 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert). Die Sonnenstunden am ersten März-Wochenende dürfte Sonnenfreunde in NRW immerhin jetzt entschädigt haben.