Wetter in NRW: Experte warnt – „Es brodelt gewaltig“

Das Wetter in NRW hat endgültig auf Herbst umgestellt. Zwar ist die zwischenzeitliche Kälte-Welle wieder etwas abgeflacht. Doch es bleibt reichlich unangenehm in den nächsten Tagen und Wochen.

„Die nächsten Tage ist weiterhin viel Zunder in der Atmosphäre“, kündigt etwa Dominik Jung an. Die Prognosen des Wetter-Experten für NRW lassen wenig Raum für Lichtblicke.

Wetter in NRW: „Da geht’s rund“

„Es brodelt gewaltig“, richtet Dominik Jung einen bangen Blick auf die aktuell sehr wechselhafte und ungemütliche Wetterlage. Denn in den nächsten Tagen ziehe ein Tiefdruckgebiet nach dem nächsten über Deutschland hinweg. Und die hätten ordentlich Sturmpotenzial im Gepäck. „Da geht’s rund“, kündigt der Meteorologe an.

Vor allem im Westen und Südwesten der Republik werde es nicht nur sehr nass, sondern wohl auch reichlich stürmisch – und zwar vor allem in den ersten Novembertagen. So müssten wir in NRW bis zum 4. November mit über 100 Litern Niederschlag pro Quadratmeter rechnen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Freitag: 11 bis 15 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Samstag: 13 bis 16 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Sonntag: 13 bis 17 Grad, nachts 13 bis 8 Grad

Kommt der Mega-Sturm nach NRW?

Über dem Atlantik bis nach Frankreich rechnen die Wettermodelle außerdem mit schweren Orkanböen. „Da ist richtig was los in Sachen Wind-, Sturm- und Orkanböen rund um Deutschland. Da kann auch jederzeit ein Tief zu uns reinrutschen“, warnt Dominik Jung („wetter.net“).

Auffällig dabei: Zwar soll es in den nächsten Tagen äußerst nass werden. Doch dabei klettern die Temperaturen wieder in ungewöhnlich milde Gefilde für diese Jahreszeit. So kannst du dich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon am Wochenende wieder auf Werte über 15 Grad in NRW einstellen. Und auch nach dem Monatswechsel soll es aktuellen Prognosen zufolge recht mild bleiben.