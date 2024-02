Wetter in NRW: Experte haut auf den Tisch – „Werde nicht bezahlt von den Grünen“

Wetter-Experte Dominik Jung ist ein Mann der klaren Worte. Tag für Tag wertet er für seine Follower Wettermodelle aus aller Welt aus – und sagt voraus, ob man Jacke und Schal braucht oder im Pullover vor die Tür kann.

Doch wenn Dominik Jung das Wetter in NRW und dem Rest der Republik vorhersagt, gibt es auch immer wieder einzelne Stimmen, die ihm mit unschönen Vorwürfen begegnen. So auch jetzt wieder – weil er Diplom-Meteorologe es gewagt hat, zu behaupten, der Winter sei in diesem Jahr eher wärmer ausgefallen.

Wetter in NRW: Experte verteidigt sich

„Wenn das so weitergeht, dann gibt es für einige Orte in diesem Februar noch nicht mal Nachtfrost“ – mit dieser deutlichen Ansage beginnt Meteorologe Jung am Montag (12. Februar) seine Wetterprognose auf „wetter.net“. Klare Sache: „Es ist extremst mild.“ Hier und da höre der Experte zwar die Gegenmeinung, dies sei kein Mildwinter. „Aber wenn das kein Mildwinter sein soll, was bitteschön ist es dann?“, fragt Jung.

Schon im Sommer hätten die langfristigen Wettermodelle einen Mildwinter vorhergesagt – und schon damals wurden die Forscher dafür gescholten. „Aber es ist letztendlich genauso gekommen“, so Jung. Es gebe eine deutliche Temperaturabweichung nach oben.

„Ich kann es auch nicht ändern“, entgegnet er möglichen Zweiflern – und fügt noch provokant hinzu: „Ich werde für diese Aussage auch nicht bezahlt von den Grünen oder sonst irgendjemandem. Es sind nun mal die Fakten. Es ist ein milder Winter.“

Man kann sich nur allzu gut vorstellen, was sich der Meteorologe bei der aktuell aufgeheizten Stimmung alles in den Kommentaren unter seinen Videos anhören muss.

Wetter wie im April – kein Winter in Sicht!

Doch die Wettermodelle sprechen eine klare Sprache. Es wird frühlingshaft in NRW, Dominik Jung spricht schon von März- oder April-Temperaturen. Grund dafür sind milde Luftmassen aus westlicher Richtung, die die Kälte aus Osten von uns fernhalten.

Einen verregneten Valentinstag (14. Februar) müssen wir noch aushalten – aber dann kommt die milde Vor-Frühlingssonne und lässt alle Winterträume platzen.

Bis zu 16 Grad am Donnerstag (15. Februar), bis zu 13 Grad am Freitag (16. Februar) und am Wochenende (17./18. Februar) ebenfalls 10 bis 13 Grad. Schon fast entschuldigend wiederholt sich Jung: „Ich kann es leider nicht ändern. Da ist für alle Winterfreunde leider nichts zu holen.“